Oeuvres pour clarinette & piano Le prieuré Grignan
Oeuvres pour clarinette & piano Le prieuré Grignan samedi 2 mai 2026.
Grignan
Oeuvres pour clarinette & piano
Le prieuré 165 chemin du Prieuré Grignan Drôme
Tarif : – – EUR
PARTICIPATION LIBRE & CONSCIENTE (une partie va au prieuré)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 20:00:00
fin : 2026-05-02 21:15:00
Date(s) :
2026-05-02
Un voyage à travers le temps et les continents avec Claire Poignant au piano et Gilles Vernet à la clarinette, tous deux diplômés du conservatoire (Lyon et Versailles)
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Le prieuré 165 chemin du Prieuré Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 53 66 16 claire26.poignant@gmail.com
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English :
A journey through time and continents with Claire Poignant on piano and Gilles Vernet on clarinet, both conservatory graduates (Lyon and Versailles)
L’événement Oeuvres pour clarinette & piano Grignan a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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