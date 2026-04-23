Oeuvres pour clarinette & piano Le prieuré Grignan

Grignan

Oeuvres pour clarinette & piano

Le prieuré 165 chemin du Prieuré Grignan Drôme

Tarif : – – EUR

PARTICIPATION LIBRE & CONSCIENTE (une partie va au prieuré)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 20:00:00

fin : 2026-05-02 21:15:00

Date(s) :

2026-05-02

Un voyage à travers le temps et les continents avec Claire Poignant au piano et Gilles Vernet à la clarinette, tous deux diplômés du conservatoire (Lyon et Versailles)

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Le prieuré 165 chemin du Prieuré Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 53 66 16 claire26.poignant@gmail.com

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English :

A journey through time and continents with Claire Poignant on piano and Gilles Vernet on clarinet, both conservatory graduates (Lyon and Versailles)

L’événement Oeuvres pour clarinette & piano Grignan a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes