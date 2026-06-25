OFF Isabel de la Reza Trio Parfum de jazz Rue de la Cour du Roi Dauphin Buis-les-Baronnies
mercredi 12 août 2026 · Rue de la Cour du Roi Dauphin · Buis-les-Baronnies
Informations pratiques
Buis-les-Baronnies
OFF Isabel de la Reza Trio Parfum de jazz
Rue de la Cour du Roi Dauphin Cloître des Dominicains Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
D’origine bolivienne, Isabel a été bercée par la poésie des chansons sud américaines.
Au chant, accompagnée de Reinout de Smet au piano et Marc Masson à la contrebasse, elle revisite un répertoire éclectique entre tango et boléro.
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Rue de la Cour du Roi Dauphin Cloître des Dominicains Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 83 79 42 contact@parfumdejazz.com
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English :
Of Bolivian origin, Isabel was raised on the poetry of South American songs.
As a singer, accompanied by Reinout de Smet on piano and Marc Masson on double bass, she reinterprets an eclectic repertoire ranging from tango to bolero.
L’événement OFF Isabel de la Reza Trio Parfum de jazz Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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