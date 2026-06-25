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AGENDA · Buis-les-Baronnies

OFF Soul Pirates Duo Parfum de jazz Le bar des Arcades Buis-les-Baronnies

mardi 11 août 2026 · Le bar des Arcades · Buis-les-Baronnies

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Le bar des Arcades
Adresse
15 rue Notre Dame La Brune
Ville
26170 Buis-les-Baronnies
Département
Drôme
Tarif

Buis-les-Baronnies

OFF Soul Pirates Duo Parfum de jazz

Le bar des Arcades 15 rue Notre Dame La Brune Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 11:00:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

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Le bar des Arcades 15 rue Notre Dame La Brune Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 83 79 42  contact@parfumdejazz.com

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English :

L’événement OFF Soul Pirates Duo Parfum de jazz Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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