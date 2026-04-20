Offenbach : Monsieur Choufleuri restera chez lui le… Espace Reuilly Paris

Monsieur Choufleuri restera chez lui ce soir, pour recevoir le tout Paris. Il a pensé à tout : le menu, le champagne, la musique… Sa fille Ernestine, tout juste sortie de pension, a déjà pris un amant que son père refuse d’inviter. Une lettre reçue une heure avant l’arrivée des premiers invités va les obliger à improviser.

Spectacle d’une heure environ.

Les Bavards est une troupe lyrique de chambre, composée de quatorze musiciens amateurs (cinq chanteurs et neuf instrumentistes) et d’un metteur en scène, qui se sont donné pour objectif de faire vivre la musique lyrique auprès d’un public non-initié, pour leur faire découvrir, ou redécouvrir, un répertoire peu joué.

Fondée en 2023, par Thierry Mallet, Béatrice Beaupère et Thibaud Mercier, la troupe produit ainsi chaque année une opérette en un acte du XIXe siècle. En plus de quatre dates grand public, la troupe se représente dans des lieux où l’accès à la culture est plus difficile, tels que l’hôpital Necker des enfants malades et dans l’Ehpad Oasis du 18e. Après vous avoir monté Le Financier et le Savetier, et L’Île de Tulipatan, Les Bavards vous présentent Monsieur Choufleuri Restera Chez Lui Le…

Opérette en un acte présentée par Les Bavards

Le mardi 12 mai 2026

de 20h00 à 21h30

Le mardi 05 mai 2026

de 20h00 à 21h30

Le mardi 21 avril 2026

de 20h00 à 21h30

Le lundi 20 avril 2026

de 20h00 à 21h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-13T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T20:00:00+02:00_2026-04-20T21:30:00+02:00;2026-04-21T20:00:00+02:00_2026-04-21T21:30:00+02:00;2026-05-05T20:00:00+02:00_2026-05-05T21:30:00+02:00;2026-05-12T20:00:00+02:00_2026-05-12T21:30:00+02:00

Espace Reuilly 1 rue Riesener 75012 Paris

https://lesbavards.net https://www.facebook.com/people/Les-Bavards/61550017526881/ https://www.facebook.com/people/Les-Bavards/61550017526881/



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