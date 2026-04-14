Science infuse – La parole aux jeunes scientifiques, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Science infuse – La parole aux jeunes scientifiques 21 – 26 avril Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T11:00:00+02:00 – 2026-04-21T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-26T11:00:00+02:00 – 2026-04-26T16:30:00+02:00

Ils sont jeunes, doctorants, ingénieurs, chercheurs…. Ils viennent partager avec vous le quotidien de leur travail…

Comment mesurer la force de nos muscles grâce à la science ?

Comment répondre à de grandes questions avec un tout petit ver ?

Votre cerveau est-il un bon chasseur de formes ?

Comment fabriquer des organes déjantés avec des matériaux givrés ?

Peut-on jouer à pile ou face sans toucher de pièce ?

Et si stimuler nos sens nous rendait plus performant ?

Et si la fumée n’avait pas besoin de feu ?

Chaque jour, en continu de 11h à 17h, retrouvez ces jeunes scientifiques pour des rencontres inédites !

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Chaque jour, en continu de 11h à 17h, retrouvez ces jeunes scientifiques pour des rencontres inédites ! science jeunes

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