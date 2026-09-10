Office Culturel – Exposition » Vue d’autrefois – Le Wetz d’Aimain et ses environs « , Annexe de l’Office Culturel d’Arras, Arras
samedi 19 septembre 2026 · Annexe de l'Office Culturel d'Arras · Arras
Informations pratiques
Office Culturel – Exposition » Vue d’autrefois – Le Wetz d’Aimain et ses environs » Samedi 19 septembre, 10h00 Annexe de l’Office Culturel d’Arras Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
À travers une sélection de cartes postales anciennes, découvrez le quartier du Wetz d’Amain tel qu’il se présentait au début du XXᵉ siècle. Autrefois nommé « Wiez-d’Amain », ce quartier arrageois se dévoile au fil de vues d’époque mettant en lumière rues, places et commerces aujourd’hui transformés ou disparus.
Le samedi après-midi, une présentation des ouvrages de l’ASSEMCA sera proposée dans un espace convivialité.
Exposition réalisée en partenariat avec les associations ASSEMCA (Association pour la Sauvegarde des Sites et Monuments du Centre d’Arras) et Artois Cartophilie. Exposition visible du 2 septembre au 3 octobre 2026 aux horaires habituels d’ouverture de la structure
Annexe de l’Office Culturel d’Arras 7 Pl. du Wetz d’Amain, 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France
À travers une sélection de cartes postales anciennes, découvrez le quartier du Wetz d’Amain tel qu’il se présentait au début du XXᵉ siècle.
© Carte postale ancienne, éd. Neurdein Frères (N.D.), vers 1900-1914. Domaine public.
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