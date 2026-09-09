Informations pratiques

Office Culturel – Spectacle déambulatoire » Carte Mémoire, les Ensevelis » Samedi 19 septembre, 11h00, 16h00 Annexe de l’Office Culturel d’Arras Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À partir d’archives photographiques, de documents officiels, de cartographies, d’interviews de figures emblématiques locales et d’habitant·e·s, de données historiques, de contes populaires, le collectif Cris de l’Aube compose une visite en plusieurs stations pour vous permettre de découvrir autrement l’histoire du quartier autour de la place du Wetz d’Amain. Proposé par le Collectif Cris de l’Aube.

Plus information : https://www.officeculturelarras.fr

Annexe de l’Office Culturel d’Arras 7 Pl. du Wetz d’Amain, 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « https://www.officeculturelarras.fr »}]

À partir d’archives photographiques, de documents officiels, de cartographies, d’interviews de figures emblématiques locales et d’habitant·e·s, de données historiques, de contes populaires, le Cris …

© Suzanne Letombe