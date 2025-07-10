Offre VIP Pass Culture au palais impérial, Palais du Rhin – siège de la DRAC Grand Est, Strasbourg

Informations pratiques

Offre VIP Pass Culture au palais du Rhin, ancien palais impérial Samedi 19 septembre, 18h45 Palais du Rhin – siège de la DRAC Grand Est Bas-Rhin

Gratuit via l’appli Pass Culture (15-18 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:45:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:45:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Exceptionnellement ouvert pour les Journées européennes du patrimoine, l’ancien palais impérial vous ouvre ses plus belles salles. La DRAC Grand Est (ministère de la Culture) vous réserve de multiples surprises pour une visite VIP exceptionnelle : une visite théâtralisée mêle découvertes patrimoniale et historique et impromptus artistiques …. et vous emmènera peut-être jusqu’à la nuit avec un bal de 20h à 21h30 animé par La Solive. Impromptus des compagnies La Voix des Forges, Les Ombres des Soirs, Callicarpa et le Quatuor Amicis.

La Direction régionale des affaires culturelles remercie l’Opéra national du Rhin pour le prêt des costumes à titre gracieux et la Commission centrale pour la navigation du Rhin pour sa collaboration.

Nombre de places limité. Visite théâtralisée de 18h45 à 19h30, puis bal en salle des fêtes de 20h à 21h30.

Les visites théâtralisées et le bal feront cette année l’objet d’une captation vidéo. En vous inscrivant, vous acceptez l’utilisation de ces images pour la communication de la DRAC et des artistes invités.

Réservation uniquement via l’appli Pass Culture. Il ne sera pris aucune inscription par mail ou par téléphone.

Palais du Rhin – siège de la DRAC Grand Est 2 place de la République, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 03 88 15 57 00 http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Grand-Est [{« owner »: {« uid »: 7446108, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-09-08T14:03:04.877Z », « data »: [{« eventDuration »: « 45 », « bookingContact »: « protocole.dracgrandest@culture.gouv.fr », « response »: {« passId »: 338245236, « isPending »: false, « addressId »: 50787}, « venueId »: 151931, « description »: « Exceptionnellement ouvert pour les Journu00e9es europu00e9ennes du patrimoine, l’ancien palais impu00e9rial vous ouvre ses plus belles salles. 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Classé parmi les monuments historiques propriété de l’État, le Palais du Rhin est « domaine national » depuis 2017. Il est le siège de la Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est (ministère de la Culture) et de la Commission centrale pour la navigation du Rhin. Il abrite également le Service de l’Inventaire du patrimoine culturel (Région). Le parc n’est actuellement pas ouvert au public ; les anciennes écuries sont uniquement visibles depuis les rues du Maréchal Frère et du Maréchal Foch, de l’extérieur. Accès PMR sur demande à l’accueil.

Transports arrêt République, tram B, C, E, F, bus L15, L72, C6.

Exceptionnellement ouvert pour les Journées européennes du patrimoine, l’ancien palais impérial vous ouvre ses plus belles salles. La DRAC Grand Est (ministère de la Culture) vous réserve de multiple…

© Costumes Opéra national du Rhin, mise en lumière Lagoona / photo DRAC Grand Est / Catherine Mutzenhardt