Ogresses en pièces Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris

Informations pratiques

L’ogresse est une figure qui transgresse les normes : trop grande, trop gourmande, trop multiple. Elle fait peur parce qu’elle échappe aux catégories habituelles. Hybride et composite, elle semble avoir tout dévoré sur son passage, devenant elle-même une accumulation de tout ce qu’elle a absorbé.

Dans cet atelier, les participants sont invités à créer leur propre ogresse à partir d’un répertoire de fragments de formes – têtes, torses, bras, jambes, queues, ailes, oreilles, yeux, bouches, pattes ou autres éléments – à combiner, déplacer, répéter, transformer.

Il ne s’agira pas de construire une créature réaliste, mais de chercher comment relier des éléments qui ne vont pas forcément ensemble.

Cet atelier ouvert à toutes et tous a été pensé avec et à partir du travail de l’artiste Nadira Husain. Il est précédé d’une visite de l’exposition.

À propos de Nadira Husain

Nadira Husain développe une pratique ancrée dans la peinture et étendue au textile, à la céramique et aux formes spatiales. Nourri par son parcours multiculturel, son travail mobilise un imaginaire critique pour explorer la post-migration, la circulation des formes et l’hybridité culturelle. Elle qualifie sa pratique de « bâtarde », une position émancipatrice ouvrant un espace de croisement et de langage transculturel, questionnant les notions de légitimité et d’illégitimité des formes et des récits.

Dans cet atelier, les participants sont invités à créer leur propre ogresse à partir d’un répertoire de fragments de formes.

Le samedi 06 février 2027

de à

Le samedi 16 janvier 2027

de à

Le samedi 12 décembre 2026

de à

Le samedi 07 novembre 2026

de à

Le samedi 26 septembre 2026

de à

gratuit sous condition

Gratuit, sur réservation

Enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte

Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 13 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T17:30:00+02:00

fin : 2027-02-06T17:00:00+01:00

Date(s) : 2026-09-26T00:00:00+02:00_2026-09-26T23:59:00+02:00;2026-11-07T00:00:00+02:00_2026-11-07T23:59:00+02:00;2026-12-12T00:00:00+02:00_2026-12-12T23:59:00+02:00;2027-01-16T00:00:00+02:00_2027-01-16T23:59:00+02:00;2027-02-06T00:00:00+02:00_2027-02-06T23:59:00+02:00

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 19 rue Léon 75018 Paris



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