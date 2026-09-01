UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Oh, daddy ! Le Point Ephémère Paris

lundi 14 septembre 2026 · Le Point Ephémère · Paris

Oh, daddy ! Le Point Ephémère Paris

Informations pratiques

Début
lundi 14 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Lieu
Le Point Ephémère
Adresse
200 Quai de Valmy
Ville
75010 Paris
Département
Paris

Au centre d’un cercle formé par le public, 9 artistes — Quatre poètes, quatre danseur·euses et un·e musicien·ne —b se rencontrent pour créer trois performances improvisées.

Inspiré de l’énergie des battles hip-hop, « Oh, daddy » en reprend les codes — intensité, circularité et spontanéité — pour les transformer en un espace de rencontre artistique vibrant, sans compétition.

Chaque performance donne naissance à une œuvre unique et éphémère, créée dans l’instant.

« Oh, daddy » propose une expérience immersive et vivante où les disciplines se croisent et où les mots dialoguent avec les corps.

« Oh, daddy » est un événement artistique pluridisciplinaire qui réunit poésie, danse et musique live, organisé par les poètes Justine Raphet et Diong-Kéba Tacu.
Le lundi 14 septembre 2026
de 19h30 à 22h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-14T22:30:00+02:00
fin : 2026-09-15T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-14T19:30:00+02:00_2026-09-14T22:00:00+02:00

Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy  75010 Paris
Métro -> 2 : Jaurès (Paris) (125m)
Bus -> 2648 : Jaurès (Paris) (125m)
Vélib -> Quai de Valmy (123.72m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.pointephemere.org/event/oh-daddy1409


Afficher la carte du lieu Le Point Ephémère et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)