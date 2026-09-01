Oh, daddy ! Le Point Ephémère Paris

Informations pratiques

Au centre d’un cercle formé par le public, 9 artistes — Quatre poètes, quatre danseur·euses et un·e musicien·ne —b se rencontrent pour créer trois performances improvisées.

Inspiré de l’énergie des battles hip-hop, « Oh, daddy » en reprend les codes — intensité, circularité et spontanéité — pour les transformer en un espace de rencontre artistique vibrant, sans compétition.

Chaque performance donne naissance à une œuvre unique et éphémère, créée dans l’instant.

« Oh, daddy » propose une expérience immersive et vivante où les disciplines se croisent et où les mots dialoguent avec les corps.

« Oh, daddy » est un événement artistique pluridisciplinaire qui réunit poésie, danse et musique live, organisé par les poètes Justine Raphet et Diong-Kéba Tacu.

Le lundi 14 septembre 2026

de 19h30 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-14T22:30:00+02:00

fin : 2026-09-15T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-14T19:30:00+02:00_2026-09-14T22:00:00+02:00

Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy 75010 Paris

Métro -> 2 : Jaurès (Paris) (125m)

Bus -> 2648 : Jaurès (Paris) (125m)

Vélib -> Quai de Valmy (123.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.pointephemere.org/event/oh-daddy1409



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