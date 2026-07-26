Oiseau (guide de survie) • Marie-Christine Lê-Huu, Elise Vigier Le Grand Parquet PARIS
jeudi 17 septembre 2026 · Le Grand Parquet · PARIS
Informations pratiques
On dit qu’il parle aux oiseaux. Lorsqu’il disparaît un jour d’hiver, ses proches se lancent à sa recherche et réalisent qu’ils ne le connaissent pas vraiment. Son absence les amène à interroger leur regard sur la différence et l’attention portée aux autres.
Crash test : présentation d’une étape de travail en sortie de résidence
Depuis toujours, Oiseau est perçu comme bizarre, anormal.
Le jeudi 17 septembre 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-17T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-17T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-17T19:00:00+02:00_2026-09-17T20:00:00+02:00
Le Grand Parquet Jardins d’Eole – 35 rue d’Aubervilliers 75018 PARIS
https://www.legrandparquet.fr/agenda/oiseau-guide-de-survie/ +33140037223 resa@legrandparquet.fr
Afficher la carte du lieu Le Grand Parquet et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Gagnez 4×4 places pour assister à l’arrivée du Tour de France depuis la tribune Ville 26 juillet 2026
- Arrivée du Tour de France à l’Arc de triomphe Arc de triomphe Paris 26 juillet 2026
- Fest-Noz Square du Cardinal-Wyszynski PARIS 26 juillet 2026
- Hugo Corbin Trio Le Son de la Terre PARIS 05 26 juillet 2026
- Festival Ciné-Voisin.es: Azur et Asmar enchantent le Square d’Amiens ! Square d’Amiens Paris 27 juillet 2026