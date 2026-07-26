Oiseau (guide de survie) • Marie-Christine Lê-Huu, Elise Vigier Le Grand Parquet PARIS

Informations pratiques

On dit qu’il parle aux oiseaux. Lorsqu’il disparaît un jour d’hiver, ses proches se lancent à sa recherche et réalisent qu’ils ne le connaissent pas vraiment. Son absence les amène à interroger leur regard sur la différence et l’attention portée aux autres.

Crash test : présentation d’une étape de travail en sortie de résidence

Depuis toujours, Oiseau est perçu comme bizarre, anormal.

Le jeudi 17 septembre 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-17T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-17T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-17T19:00:00+02:00_2026-09-17T20:00:00+02:00

Le Grand Parquet Jardins d’Eole – 35 rue d’Aubervilliers 75018 PARIS

https://www.legrandparquet.fr/agenda/oiseau-guide-de-survie/ +33140037223 resa@legrandparquet.fr



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