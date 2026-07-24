OKILÉLÉ Théâtre de l’Archipel Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

OKILÉLÉ

Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-24 11:00:00

fin : 2027-04-24

Date(s) :

2027-04-24

Au Théâtre de l’Archipel le Carré Banni dès sa naissance pour sa différence, Okilélé entreprend un voyage initiatique pour se construire et inventer sa place dans le monde. Le Collectif Quatre Ailes adapte avec poésie l’album culte de Claude Ponti dans un spectacle visuel et émancipateur.

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Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

At the Théâtre de l’Archipel—Le Carré: Ostracized from birth for being different, Okilélé embarks on a journey of self-discovery to find himself and carve out his place in the world. The Collectif Quatre Ailes poetically adapts Claude Ponti’s cult classic picture book into a visual and empowering performance.

L’événement OKILÉLÉ Perpignan a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN TOURISME