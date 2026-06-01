Okinawa à Paris, Centre Culturel Italien, Paris

Okinawa à Paris Dimanche 21 juin, 18h00 Centre Culturel Italien Paris

places illimitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:45:00+02:00

Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:45:00+02:00

Musique des Iles du Sud Pacifique

Le Sanshin est l’instrument à trois cordes traditionnel de l’archipel d’Okinawa tout au sud du Japon. C’est l’ancètre du très célèbre Shamisen qui est devenu l’instrument symbole de Kyoto et de ses salles de thé au début du XVIIe siècle.

Le Club de Sanshin de Paris avec ses costumes et ses instruments vous fera voyager à des milliers de kilomètres de Paris au son des musiques du repertoire classique de l’ancien Royaume Ryûkyû ( le nom de ces Îles avant l’annexion par l’Empire du Japon.

À la fin du concert vous pouvez danser avec nous les kachashi les danses avec lesquelles se terminent tous les événement importants, mariages, fêtes locales, rassemblements dans l’archipel d’Okinawa.

@club_de_sanshin_paris

clubdesanshinparis@orange.fr

Le concert a lieu devant le Centre culturel italien qui accueil le repetitions du Club de Sanshin, venez essayer cet instrument gratuitement, écrivez à clubdesanshinparis@orange.fr

Centre Culturel Italien 4 rue des Prêtres Saint Séverin 75005 PARIS Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France [{« link »: « mailto:clubdesanshinparis@orange.fr »}]

Musique des Iles du Sud Pacifique

©club de sanshin de Paris