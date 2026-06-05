Olympiades en Bords de Vienne Limoges
Olympiades en Bords de Vienne Limoges dimanche 7 juin 2026.
Limoges
Olympiades en Bords de Vienne
Bords de Vienne Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Manifestation sportive gratuite et intergénérationnelle qui participe à la promotion des activités des clubs et partenaires, le tout dans une ambiance familiale et conviviale.
De nombreuses activités seront à découvrir et à tester
Escalade sur mur artificiel, aviron fitness/ergomètres, canoë-kayak, aviron, pickleball, danses folkloriques et danses avec le public, danse en ligne, initiation boxe éducative et boxe loisirs, lancer de sac de kaolin, découverte du golf, défi gaingae, tir à l’arc, boccia, kidisport, démonstration naginata, grimpe dans les arbres, VTT, vélo smoothies, parcours avec mini-obstacle, labyrinthe géant, circuit draisiennes, atelier basket tri…
2 points d’accueil
• Base nautique municipale
• Skate Park Bassin d’orage (Parc des bords de Vienne)
Pour tout le monde dès 4 ans.
Accès gratuit aux animations avec des inscriptions sur place. .
Bords de Vienne Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 65 50
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English : Olympiades en Bords de Vienne
L’événement Olympiades en Bords de Vienne Limoges a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Limoges Métropole
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