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On remonte dans le temps avec La Chronologic ! La Machine du Moulin Rouge Paris

dimanche 27 septembre 2026 · La Machine du Moulin Rouge · Paris

On remonte dans le temps avec La Chronologic ! La Machine du Moulin Rouge Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
La Machine du Moulin Rouge
Adresse
90, boulevard de Clichy
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">De 20 à 22 euros.</p>

Rendez-vous le 26 septembre à La Machine pour la Chronologic !

Une soirée, plusieurs décennies, et surtout une playlist qui traverse les générations.

La time machine musicale reprend du service pour vous transporter à travers les rythmes les plus gigotants des dernières décennies. 50’s › 60’s › 70’s › 80’s › 90’s › 00’s › 10’s avec une surprise dans sa deuxième salle (La Chaufferie) : un karaoké !

(Si complet en prévente, billetterie sur place.)

La Chronologic : prochaine date à La Machine le samedi 26 septembre 2026 !
Le samedi 26 septembre 2026
de 23h55 à 06h00
payant

De 20 à 22 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-27T02:55:00+02:00
fin : 2026-09-27T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T23:55:00+02:00_2026-09-26T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy  75018 Paris

Chronologic


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