On remonte dans le temps avec La Chronologic ! La Machine du Moulin Rouge Paris

Informations pratiques

Rendez-vous le 26 septembre à La Machine pour la Chronologic !

Une soirée, plusieurs décennies, et surtout une playlist qui traverse les générations.

La time machine musicale reprend du service pour vous transporter à travers les rythmes les plus gigotants des dernières décennies. 50’s › 60’s › 70’s › 80’s › 90’s › 00’s › 10’s avec une surprise dans sa deuxième salle (La Chaufferie) : un karaoké !

(Si complet en prévente, billetterie sur place.)

La Chronologic : prochaine date à La Machine le samedi 26 septembre 2026 !

Le samedi 26 septembre 2026

de 23h55 à 06h00

payant

De 20 à 22 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-27T02:55:00+02:00

fin : 2026-09-27T09:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T23:55:00+02:00_2026-09-26T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris



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