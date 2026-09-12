On remonte dans le temps avec La Chronologic ! La Machine du Moulin Rouge Paris
dimanche 27 septembre 2026 · La Machine du Moulin Rouge · Paris
Informations pratiques
Rendez-vous le 26 septembre à La Machine pour la Chronologic !
Une soirée, plusieurs décennies, et surtout une playlist qui traverse les générations.
La time machine musicale reprend du service pour vous transporter à travers les rythmes les plus gigotants des dernières décennies. 50’s › 60’s › 70’s › 80’s › 90’s › 00’s › 10’s avec une surprise dans sa deuxième salle (La Chaufferie) : un karaoké !
(Si complet en prévente, billetterie sur place.)
La Chronologic : prochaine date à La Machine le samedi 26 septembre 2026 !
Le samedi 26 septembre 2026
de 23h55 à 06h00
payant
De 20 à 22 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-27T02:55:00+02:00
fin : 2026-09-27T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T23:55:00+02:00_2026-09-26T06:00:00+02:00
La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris
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