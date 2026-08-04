On se l’était promis, Barbara et Romanelli Espace André Lejeune Guéret

Informations pratiques

Guéret

On se l’était promis, Barbara et Romanelli

Espace André Lejeune Avenue René Cassin Guéret Creuse

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-20 17:00:00

fin : 2026-12-20 18:30:00

Date(s) :

2026-12-20

Barbara et Roland Romanelli, une complicité artistique de 1966 à 1986. Une histoire d’amour aussi…

2027 marque les trente ans de la disparition de Barbara.

Pour l’occasion, Roland Romanelli devient la voix des grands succès de Barbara, et nous fait découvrir la musique de chansons inédites servies par son accordéon. Les arrangements de Sébastien Farge pour l’Orchestre symphonique de l’Opéra de Limoges apportent élégance et finesse, et mettent en valeur les chansons emblématiques de Barbara.

Coline Dutilleul chantera, pendant ce concert, cinq chansons de la célèbre dame en noir. .

Espace André Lejeune Avenue René Cassin Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr

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English : On se l’était promis, Barbara et Romanelli

L’événement On se l’était promis, Barbara et Romanelli Guéret a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Grand Guéret