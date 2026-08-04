On se l’était promis, Barbara et Romanelli Espace André Lejeune Guéret
dimanche 20 décembre 2026 · Espace André Lejeune · Guéret
Informations pratiques
Guéret
On se l’était promis, Barbara et Romanelli
Espace André Lejeune Avenue René Cassin Guéret Creuse
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-20 17:00:00
fin : 2026-12-20 18:30:00
Date(s) :
2026-12-20
Barbara et Roland Romanelli, une complicité artistique de 1966 à 1986. Une histoire d’amour aussi…
2027 marque les trente ans de la disparition de Barbara.
Pour l’occasion, Roland Romanelli devient la voix des grands succès de Barbara, et nous fait découvrir la musique de chansons inédites servies par son accordéon. Les arrangements de Sébastien Farge pour l’Orchestre symphonique de l’Opéra de Limoges apportent élégance et finesse, et mettent en valeur les chansons emblématiques de Barbara.
Coline Dutilleul chantera, pendant ce concert, cinq chansons de la célèbre dame en noir. .
Espace André Lejeune Avenue René Cassin Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr
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English : On se l’était promis, Barbara et Romanelli
L’événement On se l’était promis, Barbara et Romanelli Guéret a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Grand Guéret
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