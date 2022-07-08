On the moon again – 2022, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

On the moon again – 2022 Vendredi 8 juillet 2022, 19h30 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

En accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2022-07-08T19:30:00+02:00 – 2022-07-08T23:00:00+02:00

Fin : 2022-07-08T19:30:00+02:00 – 2022-07-08T23:00:00+02:00

Venez découvrir la Lune sous toutes ses facettes et tester vos connaissances. Cette soirée vous permettra de vous familiariser avec notre satellite naturel.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Démonstrations, observation de la Lune avec des télescopes