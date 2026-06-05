On the Moon Again Descartes
On the Moon Again Descartes vendredi 19 juin 2026.
Descartes
On the Moon Again
Descartes Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-20 00:00:00
Date(s) :
2026-06-19
On the moon again permet l’observation de notre satellite, avec un télescope ou une lunette. Venez découvrir la lune comme vous ne l’avez jamais vue avec à sa surface des cratères et autres reliefs visibles. Des télescopes seront installés par la Société Astronomique de Touraine.
Organisé dans plus de 70 pays, On the moon again permet l’observation de notre satellite, avec un télescope ou une lunette. Venez découvrir la lune comme vous ne l’avez jamais vue avec à sa surface des cratères et autres reliefs visibles. Des télescopes seront installés par la Société Astronomique de Touraine. .
Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contacts@astrotouraine.fr
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English :
On the moon again lets you observe our satellite through a telescope or telescope. Come and discover the moon as you’ve never seen it before, with craters and other visible features on its surface. Telescopes will be set up by the Société Astronomique de Touraine.
L’événement On the Moon Again Descartes a été mis à jour le 2026-06-02 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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