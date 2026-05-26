One man show: Bernard Mabille se dévoile Espace Girodet Bourg-lès-Valence
One man show: Bernard Mabille se dévoile Espace Girodet Bourg-lès-Valence dimanche 4 octobre 2026.
Bourg-lès-Valence
One man show: Bernard Mabille se dévoile
Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 15:30:00
fin : 2026-10-04 15:30:00
Date(s) :
2026-10-04
Oui, c’est encore moi. Repoussons les adieux à plus tard, prenons le temps de rire. C’est vital !
Je ne vous ai pas tout dit. Ce n’est pas de ma faute si les rois de la déconne qui nous dirigent n’arrêtent pas de se surpasser.
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Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 38 88 contact@theatre-le-rhone.com
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English :
Yes, it’s me again. Let’s postpone the goodbyes and take the time to laugh. It’s vital!
I haven’t told you everything. It’s not my fault that the kings of fun who run us never stop outdoing themselves.
L’événement One man show: Bernard Mabille se dévoile Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-23 par Valence Romans Tourisme
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