One man show: Bernard Mabille se dévoile Espace Girodet Bourg-lès-Valence

Bourg-lès-Valence

One man show: Bernard Mabille se dévoile

Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 15:30:00

fin : 2026-10-04 15:30:00

Date(s) :

2026-10-04

Oui, c’est encore moi. Repoussons les adieux à plus tard, prenons le temps de rire. C’est vital !

Je ne vous ai pas tout dit. Ce n’est pas de ma faute si les rois de la déconne qui nous dirigent n’arrêtent pas de se surpasser.

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Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 38 88 contact@theatre-le-rhone.com

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English :

Yes, it’s me again. Let’s postpone the goodbyes and take the time to laugh. It’s vital!

I haven’t told you everything. It’s not my fault that the kings of fun who run us never stop outdoing themselves.

L’événement One man show: Bernard Mabille se dévoile Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-23 par Valence Romans Tourisme