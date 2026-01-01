One Man Show Malik Bentalha Le Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne

One Man Show Malik Bentalha

Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 47 – 47 – 47 EUR

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23 22:00:00

2026-01-23

One Man Show Malik Bentalha Nouveau Monde

Avec Nouveau Monde, Malik Bentalha signe son retour sur scène dans un one-man-show à la fois drôle, touchant et engagé.

Dans ce troisième spectacle, l’humoriste mêle confidences personnelles, absurdités du quotidien et réflexions sur l’époque avec une plume plus mature, sans jamais perdre son sens de la vanne.

Porté par un regard tendre sur la société et un sens aiguisé de l’observation, Malik nous embarque dans un voyage drôle et lucide à travers un monde en pleine mutation. Un spectacle authentique, humain… et furieusement drôle. .

Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est spectateurs@lecapitole-en-champagne.fr

