One Man Show Malik Bentalha Le Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne vendredi 23 janvier 2026.
Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 47 – 47 – 47 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 20:00:00
fin : 2026-01-23 22:00:00
Date(s) :
2026-01-23
Tout public
One Man Show Malik Bentalha Nouveau Monde
Avec Nouveau Monde, Malik Bentalha signe son retour sur scène dans un one-man-show à la fois drôle, touchant et engagé.
Dans ce troisième spectacle, l’humoriste mêle confidences personnelles, absurdités du quotidien et réflexions sur l’époque avec une plume plus mature, sans jamais perdre son sens de la vanne.
Porté par un regard tendre sur la société et un sens aiguisé de l’observation, Malik nous embarque dans un voyage drôle et lucide à travers un monde en pleine mutation. Un spectacle authentique, humain… et furieusement drôle. .
Le Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est spectateurs@lecapitole-en-champagne.fr
