One Man Show Marc Rougé Revient sur site Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

One Man Show Marc Rougé Revient sur site

Samedi 30 mai 2026 de 21h30 à 23h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 21:30:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Vous avez déjà eu envie de tout quitter pour recommencer ? Que se passe-t-il quand on quitte tout ?

Marc revient sur site pour parler de sa reconversion avec autodérision et humour. Marc a beaucoup travaillé dans le monde du travail avant de… tout quitter (vraiment tout). Il part de l’absurdité du monde de l’entreprise pour aborder d’autres thèmes l’amour et la famille. Marc réhabilite la tradition du sketch avec un stand up moderne d’observation et révèle la poésie du quotidien et des relations.

Spectacle à dominante drôle.

Prix du public du festival d’un Rire à l’autre 2021

Prix du public du festival d’Arêche Beaufort 2022

Prix du Jury et du Public au festival de Toulouse Les Talents .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Have you ever wanted to leave everything behind and start again? What happens when you leave everything behind?

L’événement One Man Show Marc Rougé Revient sur site Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme d’Aix en Provence