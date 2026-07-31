One Man Show Plénitude au Château de Pierry Château de Pierry Pierry
vendredi 20 novembre 2026 · Château de Pierry · Pierry
Informations pratiques
Pierry
One Man Show Plénitude au Château de Pierry
Château de Pierry 45 Rue Léon Bourgeois Pierry Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 20:00:00
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
Tout public
Le vendredi 20 novembre 2026 à 20h, le Château de Pierry vous donne rendez-vous pour Plénitude, un one man show mêlant humour, anecdotes et bonne humeur. Une soirée spectacle à partager entre amis ou en famille dans un cadre unique. .
Château de Pierry 45 Rue Léon Bourgeois Pierry 51530 Marne Grand Est
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English : One Man Show Plénitude au Château de Pierry
L’événement One Man Show Plénitude au Château de Pierry Pierry a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Epernay en Champagne
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