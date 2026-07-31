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One Man Show Plénitude au Château de Pierry Château de Pierry Pierry

vendredi 20 novembre 2026 · Château de Pierry · Pierry

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Château de Pierry
Adresse
45 Rue Léon Bourgeois
Ville
51530 Pierry
Département
Marne
Tarif

Pierry

One Man Show Plénitude au Château de Pierry

Château de Pierry 45 Rue Léon Bourgeois Pierry Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 20:00:00
fin : 2026-11-20

Date(s) :
2026-11-20

Tout public
Le vendredi 20 novembre 2026 à 20h, le Château de Pierry vous donne rendez-vous pour Plénitude, un one man show mêlant humour, anecdotes et bonne humeur. Une soirée spectacle à partager entre amis ou en famille dans un cadre unique.   .

Château de Pierry 45 Rue Léon Bourgeois Pierry 51530 Marne Grand Est  

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English : One Man Show Plénitude au Château de Pierry

L’événement One Man Show Plénitude au Château de Pierry Pierry a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Epernay en Champagne

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