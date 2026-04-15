Only French Show Pan Piper Paris Paris
Only French Show Pan Piper Paris Paris samedi 13 juin 2026.
Only French Show Pan Piper Paris Paris Samedi 13 juin, 19h30 14€ en préventes ou 16€ sur place
Sel on the moon x Dom Prévost x Kantala x Lëk Sèn
Only French Show présente une soirée exceptionnelle en 2 parties :
1. **Spectacle Transmission** : avec Sel on the moon & Dom Prévost (sortie d’un nouvel EP), Kantala et leurs musiciens. C’est un melting-pot de chansons franco-burkinabées. On y mélange chants, styles, rythmes, langues, instruments (kora, percussions, guitare, basse & batterie) dans des créations originales autour de l’écologie et l’amitié des peuples. Une section de cuivre sera présente pour l’occasion.
2. **Lëk Sèn** et ses musiciens : Originaire de Ngor au Sénégal, il trace une route singulière où le reggae roots rencontre les rythmes d’Afrique et les pulsations urbaines. Derrière chaque mot et chaque note, il tisse une écriture brute et sincère, empreinte de mémoire et d’avenir.
Horaires & tarifs : 20h00 – 22h40
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-13T19:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-13T22:30:00.000+02:00
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https://billetterie.seetickets.fr/only-french-show-concert-le-pan-piper-paris-13-juin-2026-css5-panpiper-pg101-ri11725485.html
Pan Piper Paris 4 impasse Lamier, 75011 Paris Quartier de la Roquette Paris 75011 Paris
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