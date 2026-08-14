Open-air bord de seine : La Grande fête de House Of Groove au Mazette Le Mazette Paris

Informations pratiques

Vendredi 11 septembre de 17h à 4h du matin

69 Port de la Rapée, 75012 Paris, France

Entrée gratuite de 17h à 22h, entrée payante ensuite

Tickets disponibles sur shotgun, dice, resident advisor puis sur place

Vendredi 11 septembre, la péniche du Mazette, située sur les quais dans le 12e arrondissement, accueille de 17h à 4h une grande fête entre, disco, house et French Touch.

Le samedi 12 septembre 2026

de 00h00 à 04h00

Le vendredi 11 septembre 2026

de 17h00 à 00h00

gratuit sous condition

Billets sur shotgun, dice ou resident advisor (13 euros hors frais billetterie)

Tarif sur place : 18 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-11T20:00:00+02:00

fin : 2026-09-13T07:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-11T17:00:00+02:00_2026-09-11T00:00:00+02:00;2026-09-12T00:00:00+02:00_2026-09-12T04:00:00+02:00

Le Mazette 69 Port de la Rapée 75012 Paris

https://shotgun.live/fr/events/la-grande-fete-de-house-of-groove +33658913458 contact@houseofgroove.fr



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