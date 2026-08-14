UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Open-air bord de seine : La Grande fête de House Of Groove au Mazette Le Mazette Paris

vendredi 11 septembre 2026 · Le Mazette · Paris

Open-air bord de seine : La Grande fête de House Of Groove au Mazette Le Mazette Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Le Mazette
Adresse
69 Port de la Rapée
Ville
75012 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">Billets sur shotgun, dice ou resident advisor (13 euros hors frais billetterie)</p><p class="text">Tarif sur place : 18 euros.</p>

Vendredi 11 septembre de 17h à 4h du matin

69 Port de la Rapée, 75012 Paris, France

Entrée gratuite de 17h à 22h, entrée payante ensuite

Tickets disponibles sur shotgun, dice, resident advisor puis sur place

Vendredi 11 septembre, la péniche du Mazette, située sur les quais dans le 12e arrondissement, accueille de 17h à 4h une grande fête entre, disco, house et French Touch.
Le samedi 12 septembre 2026
de 00h00 à 04h00
Le vendredi 11 septembre 2026
de 17h00 à 00h00
gratuit sous condition

Billets sur shotgun, dice ou resident advisor (13 euros hors frais billetterie)

Tarif sur place : 18 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-11T20:00:00+02:00
fin : 2026-09-13T07:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-11T17:00:00+02:00_2026-09-11T00:00:00+02:00;2026-09-12T00:00:00+02:00_2026-09-12T04:00:00+02:00

Le Mazette 69 Port de la Rapée  75012 Paris
https://shotgun.live/fr/events/la-grande-fete-de-house-of-groove +33658913458 contact@houseofgroove.fr


Afficher la carte du lieu Le Mazette et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)