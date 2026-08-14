Open-air bord de seine : La Grande fête de House Of Groove au Mazette Le Mazette Paris
vendredi 11 septembre 2026 · Le Mazette · Paris
Informations pratiques
Vendredi 11 septembre de 17h à 4h du matin
69 Port de la Rapée, 75012 Paris, France
Entrée gratuite de 17h à 22h, entrée payante ensuite
Tickets disponibles sur shotgun, dice, resident advisor puis sur place
Vendredi 11 septembre, la péniche du Mazette, située sur les quais dans le 12e arrondissement, accueille de 17h à 4h une grande fête entre, disco, house et French Touch.
Le samedi 12 septembre 2026
de 00h00 à 04h00
Le vendredi 11 septembre 2026
de 17h00 à 00h00
gratuit sous condition
Billets sur shotgun, dice ou resident advisor (13 euros hors frais billetterie)
Tarif sur place : 18 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-11T20:00:00+02:00
fin : 2026-09-13T07:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-11T17:00:00+02:00_2026-09-11T00:00:00+02:00;2026-09-12T00:00:00+02:00_2026-09-12T04:00:00+02:00
Le Mazette 69 Port de la Rapée 75012 Paris
https://shotgun.live/fr/events/la-grande-fete-de-house-of-groove +33658913458 contact@houseofgroove.fr
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