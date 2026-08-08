Open Air House Of Groove : Roche Musique, Black Loops, Matthieu Faubourg Kilomètre 25 Paris

Informations pratiques

House of Groove revient au Kilomètre25 avec Black Loops, Cezaire, Matthieu Faubourg, Axelle Maga et Ten Dawgz.

Une nuit open air entre house underground, french touch, vinyles et performances hybrides.

Programme

00h à 2h : Matthieu Faubourg

2h à 3h30 : Cezaire

3h30 à 5h : Black Loops

5h à 6h30 : Axelle Maga

6h30 à 7h30 : Ten Dawgz

7h30 à 9h : DJ Contest

Où ? Kilomètre25, 8 boulevard Macdonald, Paris 19e

Dernière entrée à 8h

Pour qui ? Réservé aux majeurs, pièce d’identité originale obligatoire.

House of Groove débarque au Kilomètre25 pour 9h de house, grooves et performances hybrides avec Black Loops, Roche Musique (Cezaire), Matthieu Faubourg, Axelle Maga (live voix) et Ten Dawgz (set vinyle).

Le samedi 08 août 2026

de 00h00 à 09h00

payant Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-08T02:55:00+02:00

fin : 2026-08-08T12:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-08T00:00:00+02:00_2026-08-08T09:00:00+02:00

Kilomètre 25 8 boulevard Macdonald 75019 Paris

contact@houseofgroove.fr https://www.facebook.com/houseofgroovefr https://www.facebook.com/houseofgroovefr



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