Open Air House Of Groove : Roche Musique, Black Loops, Matthieu Faubourg Kilomètre 25 Paris
samedi 8 août 2026 · Kilomètre 25 · Paris
Informations pratiques
House of Groove revient au Kilomètre25 avec Black Loops, Cezaire, Matthieu Faubourg, Axelle Maga et Ten Dawgz.
Une nuit open air entre house underground, french touch, vinyles et performances hybrides.
Programme
- 00h à 2h : Matthieu Faubourg
- 2h à 3h30 : Cezaire
- 3h30 à 5h : Black Loops
- 5h à 6h30 : Axelle Maga
- 6h30 à 7h30 : Ten Dawgz
- 7h30 à 9h : DJ Contest
Où ? Kilomètre25, 8 boulevard Macdonald, Paris 19e
Dernière entrée à 8h
Pour qui ? Réservé aux majeurs, pièce d’identité originale obligatoire.
House of Groove débarque au Kilomètre25 pour 9h de house, grooves et performances hybrides avec Black Loops, Roche Musique (Cezaire), Matthieu Faubourg, Axelle Maga (live voix) et Ten Dawgz (set vinyle).
Le samedi 08 août 2026
de 00h00 à 09h00
payant Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-08T02:55:00+02:00
fin : 2026-08-08T12:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-08T00:00:00+02:00_2026-08-08T09:00:00+02:00
Kilomètre 25 8 boulevard Macdonald 75019 Paris
contact@houseofgroove.fr https://www.facebook.com/houseofgroovefr https://www.facebook.com/houseofgroovefr
Afficher la carte du lieu Kilomètre 25 et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- La Beauté des Voix Russes d’Opéra Église Saite Marie des Batignolles Paris 9 août 2026
- Récital de piano de Silas Bassa Église Saint-Merry Paris 9 août 2026
- Barapraia – Sunday Tropical vibes au Barapapa ! Le Barapapa Paris 9 août 2026
- Les Petits Suisses, Django afternoon au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris 9 août 2026
- Sandro Zerafa / Yoni Zelnik duo Le Son de la Terre PARIS 05 9 août 2026