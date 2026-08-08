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Open Air House Of Groove : Roche Musique, Black Loops, Matthieu Faubourg Kilomètre 25 Paris

samedi 8 août 2026 · Kilomètre 25 · Paris

Open Air House Of Groove : Roche Musique, Black Loops, Matthieu Faubourg Kilomètre 25 Paris

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Lieu
Kilomètre 25
Adresse
8 boulevard Macdonald
Ville
75019 Paris
Département
Paris

House of Groove revient au Kilomètre25 avec Black Loops, Cezaire, Matthieu Faubourg, Axelle Maga et Ten Dawgz.

Une nuit open air entre house underground, french touch, vinyles et performances hybrides.

Programme

  • 00h à 2h : Matthieu Faubourg
  • 2h à 3h30 : Cezaire
  • 3h30 à 5h : Black Loops
  • 5h à 6h30 : Axelle Maga
  • 6h30 à 7h30 : Ten Dawgz
  • 7h30 à 9h : DJ Contest

Où ? Kilomètre25, 8 boulevard Macdonald, Paris 19e
Dernière entrée à 8h
Pour qui ? Réservé aux majeurs, pièce d’identité originale obligatoire.

House of Groove débarque au Kilomètre25 pour 9h de house, grooves et performances hybrides avec Black Loops, Roche Musique (Cezaire), Matthieu Faubourg, Axelle Maga (live voix) et Ten Dawgz (set vinyle).
Le samedi 08 août 2026
de 00h00 à 09h00
payant Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-08T02:55:00+02:00
fin : 2026-08-08T12:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-08T00:00:00+02:00_2026-08-08T09:00:00+02:00

Kilomètre 25 8 boulevard Macdonald  75019 Paris
contact@houseofgroove.fr https://www.facebook.com/houseofgroovefr https://www.facebook.com/houseofgroovefr


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