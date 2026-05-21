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Open de France de sabre laser #9 Salle Japy Paris

Open de France de sabre laser #9 Salle Japy Paris

Open de France de sabre laser #9 Salle Japy Paris dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Salle Japy

Adresse : 2, rue Japy

Ville : 75011 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : <p>Participation libre à partir de 1 euro <br>Samedi 21 juin de 13h - 19h<br></p><p></p>

L’ÉVÉNEMENT

Depuis 2015, l’OPEN DE FRANCE JPPJSL accueille des combattantes et des combattants venus du monde entier et de tous les courants ! Ils et elles seront encore plus de 80 à se disputer ce titre si convoité cette année.

Événement sportif et Pop Culture, inspiré des plus grandes manifestations sportives, l’OPEN DE FRANCE JPPJSL vous embarque dans une galaxie très, très lointaine. Talents, animations, expositions, initiations…
La magie est au rendez-vous, entre amis ou en famille !

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LE SABER TOUR® CLUB

La team du SABER TOUR® CLUB avec Marcus, Kayane, TPK et Amotary et le poster du tournoi
La team du SABER TOUR® CLUB avec Marcus, Kayane, TPK et Amotary et le poster du tournoi ; Crédits : Photos : ©Glenn Gervot + Jo_Fidelin + JB Autissier (iconsport.photo) | Design : ©François Ducrohet
  • Marcus | Le Pape de la Pop Culture gaming
    C’est le parrain de la culture geek française, animateur historique de Game One. Il co-animera le plateau du SABER TOUR® CLUB avec sa complice Kayane.
  • Kayane | La Queen de la scène Fighting Game
    Véritable icône de la scène fighting game et animatrice historique de Game One, elle co-animera le plateau du SABER TOUR® CLUB en duo avec Marcus.
  • TPK | L’Étoile montante du commentaire sportif de jeux de combat
    C’est le commentateur e-sport de référence, spécialiste des jeux de combat. Après les FINALS en janvier dernier, il revient commenter le live Twitch de l’OPEN DE FRANCE avec Amotary.
  • Amotary | Le Champion en titre de l’OPEN DE FRANCE de sabre laser
    C’est le consultant technique de rêve, ex n°1 du Saber Tour® et champion en titre. En pause sportive cette saison, il assure les live Twitch avec TPK sur les grands événements du SABER TOUR®.
Le champion 2025 croque son trophée, entouré d'une foule de compétiteurs en liesse lors de la remise des prix de l'Open de France 2025.
Les fighters et leur champion 2025 ; Crédits : © jo_fidelin
Deux spectateurs lèvent les bras en signe d'enthousiasme dans la grande salle Japy comble, lors du dernier Open de France de sabre laser sportif.
Le public en feu pour les phases finales de l’Open de France 2025 ; Crédits : © jo_fidelin
Un fighter fait son entrée en courant sous une haie d'honneur de sabres laser colorés, formée par les autres compétiteurs lors de l'Open de France de sabre laser sportif.
Haie d’honneur pour les qualifiés en quart de finale – Open de France 2025 ; Crédits : © jo_fidelin
Vue en plongée sur les deux finaliste de l'Open de France de sabre laser 2025 en plein combat. Le logo Saber Tour visible au sol.
La grande finale de l’Open de France 2025 ; Crédits : © jo_fidelin

LE SABER TOUR®

L’OPEN DE FRANCE JPPJSL est le tournoi majeur du SABER TOUR®. C’est le circuit international du sabre laser sportif proposant un classement unifié (l’ATP / WTA du sabre laser) qui compte de plus en plus de tournois chaque saison : BREIZH OPEN (Rennes FR), OPEN AZZURRO (Rimini IT), UK OPEN (Londres UK), OPEN DES GAULES (Lyon FR), RIVIERA OPEN (Nice FR), OPEN77 (Nangis FR), OPEN95 (Cergy FR), OPEN NEC MERGITUR (Paris FR)… et les SABER TOUR® FINALS qui clôturent la saison.

L’OPEN DE FRANCE est la plus prestigieuse compétition internationale de sabre laser sportif du Monde !
Le dimanche 21 juin 2026
de 13h00 à 18h00
payant

Participation libre à partir de 1 euro 
Samedi 21 juin de 13h – 19h

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T16:00:00+02:00
fin : 2026-06-21T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T13:00:00+02:00_2026-06-21T18:00:00+02:00

Salle Japy 2, rue Japy  75011 Paris
https://www.opendefrance-sabrelaser.com/ https://www.facebook.com/sabertourofficial https://www.facebook.com/sabertourofficial


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