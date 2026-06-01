Open DIY / Création autour du fil, La CLEF, Saint-Germain-en-Laye

Open DIY / Création autour du fil Mardi 30 juin, 19h00 La CLEF Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-30T19:00:00+02:00 – 2026-06-30T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-30T19:00:00+02:00 – 2026-06-30T21:00:00+02:00

Besoin d’aide pour concevoir vos propres créations ? Ce rendez-vous autour des fils, aiguilles et autres textiles laisse libre court à votre imagination débordante et à votre créativité. Que vous soyez amateur ou spécialiste, venez vivre un moment convivial, composé d’échanges et de partage d’astuces entre passionnés. N’oubliez pas d’apporter votre matériel !

Pour en savoir plus

— 01 39 21 54 90

— animation@laclef.asso.fr

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « animation@laclef.asso.fr »}] [{« link »: « mailto:animation@laclef.asso.fr »}]

Couture, tricot, broderie, customisation… le DIY, ça vous tente ? open DIY couture

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