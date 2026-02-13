Open Week #3, Opéra, Lille

Open Week #3 10 – 14 mars Opéra Nord

Tous les soirs pendant une semaine, l’Opéra vous accueille en toute liberté !

Pour quelques minutes ou plusieurs heures, profitez de rencontres, ateliers, interventions artistiques et activités ludiques. Le programme, entièrement gratuit, s’adresse à tous. Il fait écho aux thèmes de l’opéra Les Enffants terribles, en cours de répétition au même moment.

Entrée libre dès 18h (16h le samedi pour les familles, sur réservation)

Toutes les activités sont gratuites

Bar et petite restauration sur place

Quelques repères quotidiens (avec quelques exceptions !)

18h15 : atelier danse

19h30 : Meet the Artists, conversation avec des artistes des Enfants terribles

20h30 : Open Mind, rencontre inspirante

21h : chill out / DJ set

Le samedi après-midi, deux activités sont proposées aux familles (sur réservation).

Programme détaillé disponible début mars sur le site de l’Opéra de Lille.

Opéra Place du Théâtre Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Autour des « Enfants terribles »

