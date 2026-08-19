OPENVIA L’Épopée, Anne Lopez, Les gens du Quai Compagnie Belfort
jeudi 14 janvier 2027 · Belfort
Informations pratiques
Belfort
OPENVIA L’Épopée, Anne Lopez, Les gens du Quai Compagnie
3 Avenue de l’Espérance Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-14 19:30:00
fin : 2027-01-14 21:30:00
Date(s) :
2027-01-14
L’Épopée se construit comme une série documentaire chorégraphique. Chaque territoire traversé (Sète, Rabat, Valence…et maintenant Belfort) donne naissance à un épisode unique, co-écrit avec les habitants et les artistes locaux. Le principe 1 territoire = 1 rencontre = 1 épisode. Loin d’une forme figée, la pièce finale est une anthologie modulaire composée de 4 à 10 épisodes, choisie en concertation avec la structure d’accueil. Ce format permet au spectacle de s’adapter aux réalités techniques et budgétaires de chaque lieu de diffusion, tout en garantissant une oeuvre toujours renouvelée. .
3 Avenue de l’Espérance Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English : OPENVIA L’Épopée, Anne Lopez, Les gens du Quai Compagnie
L’événement OPENVIA L’Épopée, Anne Lopez, Les gens du Quai Compagnie Belfort a été mis à jour le 2026-08-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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