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AGENDA · Belfort

OPENVIA L’Épopée, Anne Lopez, Les gens du Quai Compagnie Belfort

jeudi 14 janvier 2027 · Belfort

Informations pratiques

Début
jeudi 14 janvier 2027
Fin
jeudi 14 janvier 2027
Heure de début
19:30:00
Adresse
3 Avenue de l'Espérance
Ville
90000 Belfort
Département
Territoire de Belfort
Tarif
Gratuit Gratuit

Belfort

OPENVIA L’Épopée, Anne Lopez, Les gens du Quai Compagnie

3 Avenue de l’Espérance Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-14 19:30:00
fin : 2027-01-14 21:30:00

Date(s) :
2027-01-14

L’Épopée se construit comme une série documentaire chorégraphique. Chaque territoire traversé (Sète, Rabat, Valence…et maintenant Belfort) donne naissance à un épisode unique, co-écrit avec les habitants et les artistes locaux. Le principe 1 territoire = 1 rencontre = 1 épisode. Loin d’une forme figée, la pièce finale est une anthologie modulaire composée de 4 à 10 épisodes, choisie en concertation avec la structure d’accueil. Ce format permet au spectacle de s’adapter aux réalités techniques et budgétaires de chaque lieu de diffusion, tout en garantissant une oeuvre toujours renouvelée.   .

3 Avenue de l’Espérance Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté  

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English : OPENVIA L’Épopée, Anne Lopez, Les gens du Quai Compagnie

L’événement OPENVIA L’Épopée, Anne Lopez, Les gens du Quai Compagnie Belfort a été mis à jour le 2026-08-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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