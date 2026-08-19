Informations pratiques

Belfort

OPENVIA MachKi, Meriem Bouajaja & Mohamed Chniti, Cie Kif’Dance

3 Avenue de l’Espérance Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 19:30:00

fin : 2026-11-13 21:30:00

Date(s) :

2026-11-13

MachKi suit le parcours de trois corps migrants en quête d’un passage vers l’intégration. Corps migratoires et communautaires, ils se heurtent aux limites visibles et invisibles ils chutent, se ferment, s’éteignent, puis s’ouvrent à nouveau. Ces bascules dessinent leur trajet fragile et persistant. Une pièce chorégraphique inspirée du mot tunisien Machki — battre les cartes , geste qui symbolise un nouveau départ, la possibilité de redistribuer les rôles, les places, les identités. Trois interprètes issus de parcours migratoires complexes se retrouvent dans un espace clos. À travers le mouvement, ils racontent la fragilité, l’effort de tenir debout, mais aussi les élans de résistance et la solidarité. Ensemble, ils composent une communauté mouvante, en quête d’un passage possible vers une nouvelle intégration.

Dans le cadre de la Saison Méditerranée. .

3 Avenue de l’Espérance Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : OPENVIA MachKi, Meriem Bouajaja & Mohamed Chniti, Cie Kif’Dance

L’événement OPENVIA MachKi, Meriem Bouajaja & Mohamed Chniti, Cie Kif’Dance Belfort a été mis à jour le 2026-08-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)