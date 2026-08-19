OPENVIA Noces pour noces, Hafiz Dahou et Aïcha M’Barek, Cie Chatha Belfort
jeudi 3 décembre 2026 · Belfort
Informations pratiques
Belfort
OPENVIA Noces pour noces, Hafiz Dahou et Aïcha M’Barek, Cie Chatha
3 Avenue de l’Espérance Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-03 19:30:00
fin : 2026-12-03 21:30:00
Date(s) :
2026-12-03
À travers des danses rituelles de mariage issues de cultures diverses, est tissé ici un langage qui oscille entre célébration et révolte. Les corps se rassemblent, se défient, se séparent ; les gestes se transmettent, se détournent, s’émancipent. C’est une convocation de noces plurielles, réelles et imaginaires, où se rejouent nos liens, nos croyances, nos désirs d’union et nos résistances à toute forme d’assignation. Noces pour noces est une cérémonie contemporaine. Un espace où la fête devient réflexion, où la danse fait acte d’amour et de désobéissance. Une invitation à célébrer autrement à réinventer ensemble le sens d’aimer, de s’unir, de se relie
Dans le cadre de la Saison Méditerranée. .
3 Avenue de l’Espérance Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English : OPENVIA Noces pour noces, Hafiz Dahou et Aïcha M’Barek, Cie Chatha
L’événement OPENVIA Noces pour noces, Hafiz Dahou et Aïcha M’Barek, Cie Chatha Belfort a été mis à jour le 2026-08-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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