Opéra Accabadora Francesco Filidei (1973) Théâtre du Jeu de Paume Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Opéra Accabadora Francesco Filidei (1973)

Du 04/07 au 10/07/2026. Théâtre du Jeu de Paume 17 21 rue de l’Opéra Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 32 – 32 – 128 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-04

En entremêlant les motifs qui composent une culture marquée par de puissants rituels, Valentina Carrasco capture l’omniprésence d’une terre qui nourrit et étouffe à la fois, et l’ambivalence d’un caractère semblable à une noix renfermant un trésor.

Sardaigne des années 1950. Un village encore imprégné de traditions ancestrales. Comme le veut la coutume, Maria, la benjamine d’une famille nombreuse, est adoptée par Tzia Bonaria, qui n’a pas d’enfants. Redoutée et respectée, Bonaria est une accabadora couturière le jour, elle tisse le fil de la vie ; et, incarnant le destin la nuit, elle le coupe, mettant fin à de longues souffrances. Maria acceptera-t-elle son rôle de fille de cette dernière mère , avec tout ce qu’il implique ? Le roman envoûtant de Michela Murgia, récit vibrant des murmures des âmes, a éveillé chez Francesco Filidei une passion pour l’opéra conscient de l’influence de ses origines sardes sur sa vocation, il a voulu offrir à cet univers riche d’une imagerie vocale extraordinaire tout le potentiel lyrique qu’il méritait. .

Théâtre du Jeu de Paume 17 21 rue de l’Opéra Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 34 08 02 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

By interweaving the motifs that make up a culture marked by powerful rituals, Valentina Carrasco captures the omnipresence of a land that both nourishes and suffocates, and the ambivalence of a character akin to a nut concealing a treasure.

L’événement Opéra Accabadora Francesco Filidei (1973) Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme d’Aix en Provence