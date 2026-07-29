Opéra Candide place Stanislas Nancy

Informations pratiques

Nancy

Opéra Candide

place Stanislas Opéra national de Nancy-Lorraine Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

85

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Mardi 2026-12-15 20:00:00

fin : 2026-12-18 22:20:00

Date(s) :

2026-12-15 2026-12-17 2026-12-18 2026-12-20 2026-12-22

Orchestre et Chœur de l’Opéra national de Nancy-Lorraine

Direction musicale Gaetano Lo Coco

Mise en scène Myriam Muller

Opéra ou comédie musicale ?

Candide est un feu follet, une forme hybride et insolente qui change de masque à vue. Bernstein transforme le conte philosophique de Voltaire en un feu d’artifi ce d’airs de bravoure et d’ensembles délirants où l’optimisme du héros se heurte aux éclats de cabaret qui révèlent, sous le vernis, la cruelle mécanique du monde. Un baiser, une expulsion, et voilà Candide projeté de catastrophes en mirages, traversant la guerre, l’arbitraire et la méchanceté ordinaire des hommes. Née dans l’Amérique d’après guerre et ses chasses aux sorcières, l’œuvre résonne aujourd’hui jusque dans nos inquiétudes écologiques et les violences faites aux femmes, particulièrement exposées au fil du récit. Myriam Muller fait de ce voyage un conte baroque qui glisse vers le présent du décor d’opérette à une Venise de music-hall, jusqu’à des paysages urbains exsangues cicatrices d’un monde surexploité. Quand les certitudes s’effondrent, il reste une phrase comme un acte cultiver son jardin.Tout public

85 .

place Stanislas Opéra national de Nancy-Lorraine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 33 11

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English :

Orchestra and Chorus of the National Opera of Nancy-Lorraine

Conductor: Gaetano Lo Coco

Director: Myriam Muller

Opera or musical?

Candide is a will-o’-the-wisp, a hybrid and irreverent form that changes its guise before our very eyes. Bernstein transforms Voltaire’s philosophical tale into a fireworks display of bravura arias and delirious ensembles, where the hero’s optimism clashes with the cabaret-style sparkles that reveal, beneath the veneer, the cruel mechanics of the world. A kiss, an expulsion—and there goes Candide, hurled from one catastrophe to the next, like mirages, navigating war, tyranny, and the everyday malice of mankind. Set in post-war Americawar and its witch hunts, the work resonates today with our ecological concerns and the violence against women, which is particularly highlighted throughout the narrative. Myriam Muller transforms this journey into a baroque tale that glides toward the present: from an operetta-style setting to a music-hall Venice, and on to desolate urban landscapes—the scars of an overexploited world. When certainties crumble, one phrase remains, like an act: tend to your garden.

L’événement Opéra Candide Nancy a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY