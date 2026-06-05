Opéra ¡CARMEN! Salle Acropolya La Roche-Posay

La Roche-Posay

Opéra ¡CARMEN!

Salle Acropolya Rue des chaumettes La Roche-Posay Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:30:00

fin : 2026-07-31 23:00:00

Date(s) :

2026-07-31

L’opéra français le plus joué au monde interprété par les solistes, chœurs et orchestre de Figaro.

Composé par Georges Bizet et créé en 1875, Carmen est aujourd’hui l’opéra français le plus joué au monde. Inspirée de la nouvelle de Prosper Mérimée, cette œuvre emblématique raconte la passion dévorante entre Carmen, gitane éprise de liberté, et Don José, soldat consumé par un amour destructeur.

Porté par des airs célèbres tels que L’amour est un oiseau rebelle , La fleur que tu m’avais jetée ou encore l’air du Toréador, cet opéra aborde des thèmes universels comme la liberté, le désir, la jalousie et le destin.

Distribution

Anne-Choï Messin Carmen

Hassen Doss Don José

Agnieszka Slawinska Micaëla

Sacha Michon Escamillo

Pierre-Yves Poudou narrateur

Chefs de chœur Elsie Griffiths et Thomas Flahauw

Mise en scène Mylène Audoin

Solistes, chœurs et orchestre de Figaro

Direction musicale Eric Sprogis .

Salle Acropolya Rue des chaumettes La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Opéra ¡CARMEN!

The world?s most performed French opera, performed by Figaro?s soloists, chorus and orchestra.

L’événement Opéra ¡CARMEN! La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay