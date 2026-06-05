Opéra ¡CARMEN! Salle Acropolya La Roche-Posay
Opéra ¡CARMEN! Salle Acropolya La Roche-Posay vendredi 31 juillet 2026.
La Roche-Posay
Opéra ¡CARMEN!
Salle Acropolya Rue des chaumettes La Roche-Posay Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:30:00
fin : 2026-07-31 23:00:00
Date(s) :
2026-07-31
L’opéra français le plus joué au monde interprété par les solistes, chœurs et orchestre de Figaro.
Composé par Georges Bizet et créé en 1875, Carmen est aujourd’hui l’opéra français le plus joué au monde. Inspirée de la nouvelle de Prosper Mérimée, cette œuvre emblématique raconte la passion dévorante entre Carmen, gitane éprise de liberté, et Don José, soldat consumé par un amour destructeur.
Porté par des airs célèbres tels que L’amour est un oiseau rebelle , La fleur que tu m’avais jetée ou encore l’air du Toréador, cet opéra aborde des thèmes universels comme la liberté, le désir, la jalousie et le destin.
Distribution
Anne-Choï Messin Carmen
Hassen Doss Don José
Agnieszka Slawinska Micaëla
Sacha Michon Escamillo
Pierre-Yves Poudou narrateur
Chefs de chœur Elsie Griffiths et Thomas Flahauw
Mise en scène Mylène Audoin
Solistes, chœurs et orchestre de Figaro
Direction musicale Eric Sprogis .
Salle Acropolya Rue des chaumettes La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Opéra ¡CARMEN!
The world?s most performed French opera, performed by Figaro?s soloists, chorus and orchestra.
L’événement Opéra ¡CARMEN! La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay
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