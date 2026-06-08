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Opéra ¡CARMEN! Rue des chaumettes La Roche-Posay

Opéra ¡CARMEN! Rue des chaumettes La Roche-Posay

Opéra ¡CARMEN! Rue des chaumettes La Roche-Posay vendredi 31 juillet 2026.

Lieu : Rue des chaumettes

Adresse : L'Acropolya

Ville : 86270 La Roche-Posay

Département : Vienne

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

La Roche-Posay

Opéra ¡CARMEN!

Rue des chaumettes L’Acropolya La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:30:00
fin : 2026-07-31 23:00:00

Date(s) :
2026-07-31

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Rue des chaumettes L’Acropolya La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Opéra ¡CARMEN!

L’événement Opéra ¡CARMEN! La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-06-08 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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