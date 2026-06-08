Opéra ¡CARMEN! Rue des chaumettes La Roche-Posay
Opéra ¡CARMEN! Rue des chaumettes La Roche-Posay vendredi 31 juillet 2026.
La Roche-Posay
Opéra ¡CARMEN!
Rue des chaumettes L’Acropolya La Roche-Posay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:30:00
fin : 2026-07-31 23:00:00
Date(s) :
2026-07-31
.
Rue des chaumettes L’Acropolya La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Opéra ¡CARMEN!
L’événement Opéra ¡CARMEN! La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-06-08 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à La Roche Posay (Vienne)
- Conférence Quel est mon type de peau ? Pavillon des Sources La Roche-Posay 12 juin 2026
- Courses hippiques Trot/Plat La Roche-Posay 14 juin 2026
- Marchés de Pays Soirée Interactive DJ La Roche-Posay 18 juin 2026
- Les Enchanteresses La Roche-Posay 20 juin 2026
- 6ème Randonnée pédestre A SA VIE La Roche-Posay 21 juin 2026