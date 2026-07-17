Opéra Carmen – spectacle de marionnettes, Opéra de Reims, Reims

Informations pratiques

Opéra Carmen – spectacle de marionnettes Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h00, 14h00 Opéra de Reims Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Spectacle de marionnettes librement inspiré de l’opéra de Bizet par la compagnie Plastics Parasites en coproduction avec l’Opéra de Reims.

Opéra de Reims Place Myron Herrick, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est 03 26 50 03 92 http://www.operadereims.com [{« type »: « email », « value »: « billetterie@operadereims.fr »}] Inauguré en 1873, le Grand théâtre, œuvre de l’architecte Alphonse Gosset, est éventré par les bombes durant la Première Guerre mondiale. Il ouvre à nouveau dans les années 1930 en conservant sa façade d’origine, mais avec un aménagement intérieur dans le style Art Déco utilisant les matériaux alors en cours (béton, structure métallique …). Dirigé par Serge Gaymard, il accueille une programmation lyrique allant du baroque au contemporain.

Spectacle de marionnettes librement inspiré de l’opéra de Bizet par la compagnie Plastics Parasites en coproduction avec l’Opéra de Reims.

© Benjamin Christ