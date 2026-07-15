Opéra Concert-Conférence place Stanislas Nancy

Informations pratiques

Nancy

Opéra Concert-Conférence

place Stanislas Opéra national de Nancy-Lorraine Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-09 19:00:00

fin : 2026-10-09 20:45:00

Date(s) :

2026-10-09

Orchestre de l’Opéra national de Nancy-Lorraine

Direction musicale Marco Orazio Vallone

Conférencier Evrard Wendenbaum

Porté par l’Atelier durable de l’Opéra, qui sensibilise aux grandes questions de durabilité, ce concert-conférence propose une forme inédite, à mi-chemin entre transmission des savoirs et expérience artistique. Aux côtés d’Evrard Wendenbaum, explorateur, photographe, réalisateur et président de Naturevolution, la soirée abordera les enjeux de la biodiversité dans une approche large et concrète, avant de s’ancrer dans le cas de la Wallacea indonésienne, territoire d’une richesse exceptionnelle aujourd’hui menacé.

Pensée comme un véritable dialogue entre conférence et musique, la soirée laisse à l’Orchestre toute sa place. La musique n’y sera pas un simple prolongement de la parole mais à parts égales avec la conférence, elle fera naître un autre régime d’attention, plus sensible, plus ouvert, où les idées, les images et les sons entreront en résonance. Une manière singulière d’approcher ces questions cruciales en donnant à la réflexion un relief sensible, une respiration, une profondeur particulière.Tout public

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place Stanislas Opéra national de Nancy-Lorraine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 33 11

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English :

Nancy-Lorraine National Opera Orchestra

Conductor: Marco Orazio Vallone

Speaker: Evrard Wendenbaum

Organized by the Opera’s Sustainable Workshop, which raises awareness about major sustainability issues, this concert-lecture offers a unique format, halfway between knowledge sharing and artistic experience. Alongside Evrard Wendenbaum—explorer, photographer, filmmaker, and president of Naturevolution— the evening will address biodiversity issues from a broad and practical perspective, before focusing on the case of Indonesia’s Wallacea region, a territory of exceptional richness that is now under threat.

Conceived as a true dialogue between lecture and music, the evening gives the orchestra center stage. The music will not merely serve as an extension of the spoken word; rather, on equal footing with the lecture, it will create a different mode of attention—one that is more sensitive and more open—in which ideas, images, and sounds will resonate with one another. It is a unique way of approaching these crucial questions, giving reflection a tangible dimension, a sense of breathing, and a special depth.

L’événement Opéra Concert-Conférence Nancy a été mis à jour le 2026-07-05 par DESTINATION NANCY