Opéra Garnier : visite guidée contée avec une comédienne Opéra Garnier Paris
Opéra Garnier : visite guidée contée avec une comédienne Opéra Garnier Paris samedi 11 avril 2026.
- Une immersion totale grâce à une comédienne qui favorisent la participation
- Une découverte culturelle unique qui permet de s’amuser tout en se cultivant
- Un moment convivial, pour une activité divertissante
Vous rêvez de marcher sur les traces d’un roi, d’une danseuse de ballet ou d’un célèbre compositeur ? Une comédienne guide conférencier vous entraine dans l’Opéra Garnier, un lieu mythique, hors du temps!
Une danseuse
Cécile Saglia, ancienne danseuse étoile du prestigieux Ballet de
l’Opéra de Paris, vous ouvre désormais les portes du légendaire Palais
Garnier.
En tant que guide passionnée, elle partagera avec vous l’incroyable
histoire de sa rencontre mystérieuse avec Alvar Dagelsson, le célèbre
baryton à la voix envoûtante.*
Un lieu d’exception
Depuis sa construction, le Palais Garnier incarne le mythe et la
grandeur : de la mystérieuse fontaine de la Pythie aux majestueux Grands
Escaliers, sans oublier l’immense nef ornée de décors somptueux.
Plongez dans l’histoire et les secrets de ce lieu légendaire en vous
laissant guider à travers ses merveilles intemporelles. Une visite
inoubliable vous attend !
Découvrez l’Opéra Garnier lors d’une visite guidée en français. Entre découverte culturelle et récit immersif ! Important : cette visite est destinée à des visiteurs parlant et comprenant le français.
Le dimanche 28 juin 2026
de 10h30 à 12h00
Le samedi 27 juin 2026
de 11h00 à 12h30
Le dimanche 21 juin 2026
de 14h00 à 15h30
Le samedi 13 juin 2026
de 14h00 à 15h30
Le samedi 13 juin 2026
de 11h00 à 12h30
Le dimanche 07 juin 2026
de à
Le dimanche 07 juin 2026
de 11h00 à 12h30
Le samedi 06 juin 2026
de 14h00 à 15h30
Le samedi 06 juin 2026
de 10h30 à 12h00
Le dimanche 31 mai 2026
de 14h00 à 15h30
Le dimanche 31 mai 2026
de 11h00 à 12h30
Le dimanche 24 mai 2026
de 10h30 à 12h00
Le samedi 23 mai 2026
de 11h00 à 12h30
Le samedi 16 mai 2026
de 14h00 à 15h30
Le samedi 16 mai 2026
de 11h00 à 12h30
Le vendredi 08 mai 2026
de 11h30 à 13h00
Le dimanche 03 mai 2026
de 11h00 à 12h30
Le samedi 02 mai 2026
de 13h30 à 15h00
Le jeudi 30 avril 2026
de 14h00 à 15h30
Le mardi 28 avril 2026
de 15h00 à 16h30
Le dimanche 26 avril 2026
de 11h00 à 12h30
Le samedi 25 avril 2026
de 14h30 à 16h00
Le samedi 25 avril 2026
de 11h30 à 13h00
Le mardi 21 avril 2026
de 14h30 à 16h00
Le samedi 18 avril 2026
de 14h00 à 15h30
Le jeudi 16 avril 2026
de 13h30 à 15h00
Le dimanche 12 avril 2026
de 11h00 à 12h30
Le samedi 11 avril 2026
de 14h00 à 15h30
Le samedi 11 avril 2026
de 11h00 à 12h30
payant
- Adulte : 32,5€
- Réduit : 30€
- –18 ans : 27,5€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T11:00:00+02:00_2026-04-11T12:30:00+02:00;2026-04-11T14:00:00+02:00_2026-04-11T15:30:00+02:00;2026-04-12T11:00:00+02:00_2026-04-12T12:30:00+02:00;2026-04-16T13:30:00+02:00_2026-04-16T15:00:00+02:00;2026-04-18T14:00:00+02:00_2026-04-18T15:30:00+02:00;2026-04-21T14:30:00+02:00_2026-04-21T16:00:00+02:00;2026-04-25T11:30:00+02:00_2026-04-25T13:00:00+02:00;2026-04-25T14:30:00+02:00_2026-04-25T16:00:00+02:00;2026-04-26T11:00:00+02:00_2026-04-26T12:30:00+02:00;2026-04-28T15:00:00+02:00_2026-04-28T16:30:00+02:00;2026-04-30T14:00:00+02:00_2026-04-30T15:30:00+02:00;2026-05-02T13:30:00+02:00_2026-05-02T15:00:00+02:00;2026-05-03T11:00:00+02:00_2026-05-03T12:30:00+02:00;2026-05-08T11:30:00+02:00_2026-05-08T13:00:00+02:00;2026-05-16T11:00:00+02:00_2026-05-16T12:30:00+02:00;2026-05-16T14:00:00+02:00_2026-05-16T15:30:00+02:00;2026-05-23T11:00:00+02:00_2026-05-23T12:30:00+02:00;2026-05-24T10:30:00+02:00_2026-05-24T12:00:00+02:00;2026-05-31T11:00:00+02:00_2026-05-31T12:30:00+02:00;2026-05-31T14:00:00+02:00_2026-05-31T15:30:00+02:00;2026-06-06T10:30:00+02:00_2026-06-06T12:00:00+02:00;2026-06-06T14:00:00+02:00_2026-06-06T15:30:00+02:00;2026-06-07T00:00:00+02:00_2026-06-07T23:59:00+02:00;2026-06-07T11:00:00+02:00_2026-06-07T12:30:00+02:00;2026-06-13T11:00:00+02:00_2026-06-13T12:30:00+02:00;2026-06-13T14:00:00+02:00_2026-06-13T15:30:00+02:00;2026-06-21T14:00:00+02:00_2026-06-21T15:30:00+02:00;2026-06-27T11:00:00+02:00_2026-06-27T12:30:00+02:00;2026-06-28T10:30:00+02:00_2026-06-28T12:00:00+02:00
Opéra Garnier Place de l’Opéra 750009 Paris
https://www.visites-spectacles.com/visites/un-amour-d-opera/ +33749403441
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