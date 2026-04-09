Opéra Garnier : visite guidée contée avec une comédienne Opéra Garnier Paris

Une immersion totale grâce à une comédienne qui favorisent la participation

Une découverte culturelle unique qui permet de s’amuser tout en se cultivant

Un moment convivial, pour une activité divertissante

Vous rêvez de marcher sur les traces d’un roi, d’une danseuse de ballet ou d’un célèbre compositeur ? Une comédienne guide conférencier vous entraine dans l’Opéra Garnier, un lieu mythique, hors du temps!

Une danseuse

Cécile Saglia, ancienne danseuse étoile du prestigieux Ballet de

l’Opéra de Paris, vous ouvre désormais les portes du légendaire Palais

Garnier.

En tant que guide passionnée, elle partagera avec vous l’incroyable

histoire de sa rencontre mystérieuse avec Alvar Dagelsson, le célèbre

baryton à la voix envoûtante.*

Un lieu d’exception

Depuis sa construction, le Palais Garnier incarne le mythe et la

grandeur : de la mystérieuse fontaine de la Pythie aux majestueux Grands

Escaliers, sans oublier l’immense nef ornée de décors somptueux.

Plongez dans l’histoire et les secrets de ce lieu légendaire en vous

laissant guider à travers ses merveilles intemporelles. Une visite

inoubliable vous attend !

Découvrez l’Opéra Garnier lors d’une visite guidée en français. Entre découverte culturelle et récit immersif ! Important : cette visite est destinée à des visiteurs parlant et comprenant le français.

Le dimanche 28 juin 2026

de 10h30 à 12h00

Le samedi 27 juin 2026

de 11h00 à 12h30

Le dimanche 21 juin 2026

de 14h00 à 15h30

Le samedi 13 juin 2026

de 14h00 à 15h30

Le samedi 13 juin 2026

de 11h00 à 12h30

Le dimanche 07 juin 2026

de à

Le dimanche 07 juin 2026

de 11h00 à 12h30

Le samedi 06 juin 2026

de 14h00 à 15h30

Le samedi 06 juin 2026

de 10h30 à 12h00

Le dimanche 31 mai 2026

de 14h00 à 15h30

Le dimanche 31 mai 2026

de 11h00 à 12h30

Le dimanche 24 mai 2026

de 10h30 à 12h00

Le samedi 23 mai 2026

de 11h00 à 12h30

Le samedi 16 mai 2026

de 14h00 à 15h30

Le samedi 16 mai 2026

de 11h00 à 12h30

Le vendredi 08 mai 2026

de 11h30 à 13h00

Le dimanche 03 mai 2026

de 11h00 à 12h30

Le samedi 02 mai 2026

de 13h30 à 15h00

Le jeudi 30 avril 2026

de 14h00 à 15h30

Le mardi 28 avril 2026

de 15h00 à 16h30

Le dimanche 26 avril 2026

de 11h00 à 12h30

Le samedi 25 avril 2026

de 14h30 à 16h00

Le samedi 25 avril 2026

de 11h30 à 13h00

Le mardi 21 avril 2026

de 14h30 à 16h00

Le samedi 18 avril 2026

de 14h00 à 15h30

Le jeudi 16 avril 2026

de 13h30 à 15h00

Le dimanche 12 avril 2026

de 11h00 à 12h30

Le samedi 11 avril 2026

de 14h00 à 15h30

Le samedi 11 avril 2026

de 11h00 à 12h30

payant

Adulte : 32,5€

Réduit : 30€

–18 ans : 27,5€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T11:00:00+02:00_2026-04-11T12:30:00+02:00;2026-04-11T14:00:00+02:00_2026-04-11T15:30:00+02:00;2026-04-12T11:00:00+02:00_2026-04-12T12:30:00+02:00;2026-04-16T13:30:00+02:00_2026-04-16T15:00:00+02:00;2026-04-18T14:00:00+02:00_2026-04-18T15:30:00+02:00;2026-04-21T14:30:00+02:00_2026-04-21T16:00:00+02:00;2026-04-25T11:30:00+02:00_2026-04-25T13:00:00+02:00;2026-04-25T14:30:00+02:00_2026-04-25T16:00:00+02:00;2026-04-26T11:00:00+02:00_2026-04-26T12:30:00+02:00;2026-04-28T15:00:00+02:00_2026-04-28T16:30:00+02:00;2026-04-30T14:00:00+02:00_2026-04-30T15:30:00+02:00;2026-05-02T13:30:00+02:00_2026-05-02T15:00:00+02:00;2026-05-03T11:00:00+02:00_2026-05-03T12:30:00+02:00;2026-05-08T11:30:00+02:00_2026-05-08T13:00:00+02:00;2026-05-16T11:00:00+02:00_2026-05-16T12:30:00+02:00;2026-05-16T14:00:00+02:00_2026-05-16T15:30:00+02:00;2026-05-23T11:00:00+02:00_2026-05-23T12:30:00+02:00;2026-05-24T10:30:00+02:00_2026-05-24T12:00:00+02:00;2026-05-31T11:00:00+02:00_2026-05-31T12:30:00+02:00;2026-05-31T14:00:00+02:00_2026-05-31T15:30:00+02:00;2026-06-06T10:30:00+02:00_2026-06-06T12:00:00+02:00;2026-06-06T14:00:00+02:00_2026-06-06T15:30:00+02:00;2026-06-07T00:00:00+02:00_2026-06-07T23:59:00+02:00;2026-06-07T11:00:00+02:00_2026-06-07T12:30:00+02:00;2026-06-13T11:00:00+02:00_2026-06-13T12:30:00+02:00;2026-06-13T14:00:00+02:00_2026-06-13T15:30:00+02:00;2026-06-21T14:00:00+02:00_2026-06-21T15:30:00+02:00;2026-06-27T11:00:00+02:00_2026-06-27T12:30:00+02:00;2026-06-28T10:30:00+02:00_2026-06-28T12:00:00+02:00

Opéra Garnier Place de l’Opéra 750009 Paris

https://www.visites-spectacles.com/visites/un-amour-d-opera/ +33749403441



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