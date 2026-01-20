Opéra Itinérant Le Sang du Glacier Lycée polyvalent Les Catalins Antenne le Meyrol Montélimar

Opéra Itinérant Le Sang du Glacier

Lycée polyvalent Les Catalins Antenne le Meyrol Allée Henri Dunant Montélimar Drôme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 20:00:00

fin : 2026-03-19 21:00:00

Date(s) :

2026-03-18 2026-03-19 2026-03-24 2026-03-25

Dans le cadre de son projet d’opéra itinérant, l’Opéra de Lyon présente le spectacle Le Sang du glacier, dans un dispositif inédit de Camion-Opéra installé dans la cour du Lycée Les Catalins.

.

Lycée polyvalent Les Catalins Antenne le Meyrol Allée Henri Dunant Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 85 54 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of its touring opera project, Opéra de Lyon presents Le Sang du glacier, in an original Opera Truck set up in the courtyard of the Lycée Les Catalins.

L’événement Opéra Itinérant Le Sang du Glacier Montélimar a été mis à jour le 2026-01-20 par Montélimar Tourisme Agglomération