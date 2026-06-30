Opéra La femme sans ombre Richard Strauss (1864 1949) Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Opéra La femme sans ombre Richard Strauss (1864 1949)

Du 03/07 au 15/07/2026. Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 32 – 32 – 312 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-03

Inspiré par l’ingéniosité visionnaire de Barrie Kosky, Klaus Mäkelä a choisi cette œuvre extraordinaire pour ses véritables débuts dans la fosse d’orchestre, à la tête de l’Orchestre de Paris et d’une distribution exceptionnelle.

À l’aube, sur la terrasse du palais, le verdict est sans appel si l’Impératrice ne retrouve pas l’ombre qui lui fait défaut dans les trois jours, son époux sera transformé en pierre. À quel prix peut-on déjouer cette prophétie implacable ? Contrainte de côtoyer les hommes, la femme sans ombre découvre un monde de cruauté et de souffrance, mais aussi de bonté et de générosité, un monde qui la métamorphosera. Fresque initiatique foisonnante de symboles, accompagnée d’une musique somptueuse, cette collaboration ambitieuse entre Strauss et Hofmannsthal aborde, en pleine Première Guerre mondiale, une question plus pressante que jamais quelle est l’essence de l’humanité et pourquoi faut-il la perpétuer ? À l’opposé du scepticisme moderne, elle offre une vision pleine d’espoir et réaffirme l’urgence du récit à une époque de désenchantement. .

Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 34 08 02 17

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English :

Inspired by Barrie Kosky’s visionary ingenuity, Klaus Mäkelä chose this extraordinary work for his true debut in the pit, at the helm of the Orchestre de Paris and an exceptional cast.

Sung in German with French and English surtitles

L’événement Opéra La femme sans ombre Richard Strauss (1864 1949) Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme d’Aix en Provence