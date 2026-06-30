Opéra La Flute Enchantée Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) Théâtre de l’Archevêché Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Opéra La Flute Enchantée Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)

Du 02/07 au 21/07/2026. Théâtre de l’Archevêché 28 place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 32 – 32 – 312 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-02

Leonardo García-Alarcón et Cappella Mediterranea abordent pour la première fois au Festival une œuvre de son compositeur phare, servie par un Cast aussi enchanteur qu’il se doit. Spectacle en allemand surtitré en français et en anglais.

Traversant mille états de ravissement et de mystère, un couple chemine de l’ombre à la lumière, porteur d’un nouvel idéal de société humaine. L’enfant chéri de Mozart, dont il aura surveillé le succès populaire jusqu’à ses dernières heures, signe un accomplissement esthétique et spirituel miraculeux sa complexe simplicité, d’une diversité de tons et de langages unique, en fait un chef-d’œuvre universel à part, entre divertissement féerique et noble initiation.



Mais quelle part d’ombre recèle nécessairement toute utopie lumineuse quand, dans l’Occident d’hier ou d’aujourd’hui, elle devient concrète, quand une certaine vision de la communauté parfaite entre dans l’histoire ? Puisant dans l’archive sensible de notre mémoire collective, Clément Cogitore invite à suivre le roman d’apprentissage de jeunes enfants amenés à grandir dans un monde à la beauté fragile et à la vérité incertaine.



Nouvelle production du festival d’Aix-en-Provence en coproduction avec les théâtres de la ville de Luxembourg, Opera ballet Vlaanderen

Durée 2h50 avec un entracte . .

Théâtre de l’Archevêché 28 place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 34 08 02 17

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English :

For the first time at the Festival, Leonardo García-Alarcón and Cappella Mediterranea are taking on a work by its flagship composer, performed by a cast that is every bit as magical as the occasion requires.Sung in German with French and English surtitles

L’événement Opéra La Flute Enchantée Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme d’Aix en Provence