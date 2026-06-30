Opéra Le château de Barbe-Bleue Béla Bartok (1881 1945) Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Opéra Le château de Barbe-Bleue Béla Bartok (1881 1945)

Samedi 11 juillet 2026 à partir de 19h. Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 32 – 32 – 128 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Klaus Mäkelä et l’Orchestre de Paris présenteront l’un des plus grands chefs-d’œuvre lyriques du XXe siècle, avec sa tension dramatique constante et son expressivité musicale inégalée

La grande salle d’un château gothique, cernée par sept portes closes. Arrachée à sa famille par Barbe-Bleue, Judith jure d’apporter lumière et joie dans le monde de cet époux qu’elle aime, un monde où ne règnent que ténèbres et misère. Malgré les avertissements et les révélations de plus en plus troublantes qui donnent à la beauté la couleur du sang –, elle exige que les portes mystérieuses s’ouvrent une à une. Mais Barbe-Bleue est-il vraiment le monstre que l’on imagine ? Qu’est-il advenu de ses précédentes épouses, et quel sort attend Judith derrière la dernière porte ? Parallèlement à La Femme sans ombre , son contemporain qui dépeint lui aussi un voyage initiatique en clair-obscur.



Cette fable intemporelle, qui se déroule au théâtre de l’âme, est interprétée par Gerald Finley, qui fait son grand retour, et Irene Roberts, qui fait ses débuts dans un nouveau rôle prometteur. .

Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 34 08 02 17

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English :

Klaus Mäkelä and the Orchestre de Paris will present one of the greatest operatic masterpieces of the 20th century, with its constant dramatic tension and unparalleled musical expressiveness

L’événement Opéra Le château de Barbe-Bleue Béla Bartok (1881 1945) Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme d’Aix en Provence