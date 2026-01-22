Opéra Les Ateliers du Dimanche Oh La La La ! Opéra national de Nancy Lorraine Nancy

Opéra Les Ateliers du Dimanche Oh La La La !

Opéra national de Nancy Lorraine 1 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 15:00:00

2026-06-28

Ces ateliers de découverte de l’Opéra offrent aux enfants la possibilité d’être artistes le temps d’une représentation lyrique. Chaque atelier est l’occasion de découvrir une discipline artistique différente et tandis que votre œil adulte découvrira le spectacle en salle, les enfants s’approprieront cette même œuvre auprès de nos médiateurs et artistes intervenants. L’Opéra devient leur espace de jeu !

Accueil après le contrôle des billets, 20 minutes avant le début des spectacles.

Tarif unique par enfant. Offre soumise à l’achat d’une place de spectacle pour l’adulte accompagnant.

Nombre de places limité.

Réservation obligatoire auprès de la billetterie au guichet, par téléphone ou par mail.Enfants

Opéra national de Nancy Lorraine 1 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 33 11 opera@opera-nancy.fr

These opera discovery workshops give children the chance to become artists for the duration of an opera performance. Each workshop is an opportunity to discover a different artistic discipline, and while your adult ?il discovers the show in the theater, the children appropriate the same work with our mediators and artists. The opera becomes their playground!

Welcome after ticket control, 20 minutes before show start.

One price per child. Offer subject to purchase of a ticket for the accompanying adult.

Limited number of seats.

Reservations required at the box office, by phone or e-mail.

L'événement Opéra Les Ateliers du Dimanche Oh La La La ! Nancy a été mis à jour le 2026-01-22