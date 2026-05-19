Opéra Macbeth Salle François Mitterrand Villeréal
Opéra Macbeth Salle François Mitterrand Villeréal samedi 17 octobre 2026.
Villeréal
Opéra Macbeth
Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 18:55:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Dans le cadre de sa programmation culturelle, la mairie de Villeréal vous propose la retransmission sur écran géant et en direct du Met de New York de Macbeth.
Verdi s’empare du chef-d’œuvre de Shakespeare pour livrer un drame d’une noirceur et d’une puissance saisissantes. Cette nouvelle production signée Louisa Proske, sous la direction musicale du chef Yannick Nézet-Séguin, réunit deux artistes d’exception le baryton Quinn Kelsey dans le rôle-titre et la soprano Lise Davids en en Lady Macbeth.
Synopsis En Écosse, le général Macbeth reçoit la prophétie de trois sorcières il deviendra roi. Poussé par l’ambition dévorante de Lady Macbeth, il assassine le roi Duncan pour s’emparer du trône. Mais la culpabilité et la paranoïa s’emparent du couple maudit, les entraînant dans une spirale de violence et de folie dont ils ne sortiront pas indemnes. .
Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 00 37 operasvillereal@gmail.com
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English : Opéra Macbeth
L’événement Opéra Macbeth Villeréal a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Coeur de Bastides
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