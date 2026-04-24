Opéra National de Bordeaux, Grand-Théâtre, Bordeaux

Opéra National de Bordeaux Samedi 9 mai, 10h00 Grand-Théâtre Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00

Tous à l’Opéra invite chaque année le public à pousser les portes des opéras partout en France pour découvrir la richesse et les métiers du spectacle vivant. Cette année, cette journée portes ouvertes est placée sous le signe de la jeunesse. Elle proposera un parcours adapté aux familles et aux curieux qui souhaitent découvrir le monde de l’opéra pour la première fois.

En avant-première, les membres de l’Opéra vous présenteront les secrets de l’opéra participatif Chantons Roméo et Juliette qui sera donné au Grand-Théâtre les 12 et 13 juin. Concert des élèves du Conservatoire de Bordeaux-Jacques Thibaud, atelier participatif et créatif, projection, exposition et visite d’espaces inédits ponctueront votre venue pour vous donner envie de revenir voir un spectacle ou de participer à l’une des nombreuses activités proposées par l’Opéra tout au long de l’année.

Programme à venir

Grand-Théâtre Pl. de la Comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’Opéra National de Bordeaux : un espace culturel inclusif et citoyen, où diversité des talents et pluralité des publics aiment à se rencontrer. Bordeaux Grand-Théâtre

Pierre Planchenault