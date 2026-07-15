Opéra Otello place Stanislas Nancy

Informations pratiques

Nancy

Opéra Otello

place Stanislas Opéra national de Nancy-Lorraine Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

85

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Mardi 2026-09-26 17:00:00

fin : 2026-09-26 19:45:00

Date(s) :

2026-09-26 2026-09-29 2026-10-01 2026-10-04

Orchestre de l’Opéra national de Nancy-Lorraine

Chœurs de l’Opéra national de Nancy-Lorraine et de l’Opéra national du Rhin

Direction musicale Giulio Cilona

Mise en scène et scénographie Ted Huffman

Le poison du doute

Otello s’ouvre sur une tempête. Sans prélude, Verdi plonge le drame au présent, comme si la musique nous plaçait d’emblée dans l’œil du cyclone. Inspiré de la pièce de Shakespeare, l’opéra raconte moins la chute d’un héros que le lent travail du mensonge, Iago distillant le soupçon jusqu’à défigurer l’amour d’Otello pour Desdemona et faire du doute une force de destruction, par glissements, par failles et par paroles empoisonnées. Le metteur en scène Ted Huffman aborde cette tragédie sans surcharge, dans un espace où la tension entre les personnages affleure à chaque regard, à chaque silence.

Le chœur, les corps et les voix dessinent peu à peu l’étau qui se resserre jusqu’au point de non-retour. Une tragédie de l’intime, où l’amour, l’honneur et le pouvoir se consument dans la fulgurance de l’irréparable.Tout public

85 .

place Stanislas Opéra national de Nancy-Lorraine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 33 11

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English :

Nancy-Lorraine National Opera Orchestra

Choirs of the Nancy-Lorraine National Opera and the Rhine National Opera

Musical Director: Giulio Cilona

Director and Set Designer: Ted Huffman

The Poison of Doubt

Otello opens with a storm. Without a prelude, Verdi plunges the drama into the present, as if the music were immediately drawing us into the eye of the storm. Inspired by Shakespeare’s play, the opera tells not so much the story of a hero’s downfall as the slow work of deception, with Iago sowing suspicion until it distorts Otello’s love for Desdemona and turns doubt into a destructive force—through subtle shifts, cracks, and poisonous words. Director Ted Huffman approaches this tragedy without overdoing it, in a space where the tension between the characters surfaces in every glance, in every silence.

The chorus, the bodies, and the voices gradually sketch out the noose that tightens until there is no turning back. An intimate tragedy, where love, honor, and power are consumed in the blinding intensity of the irreparable.

L’événement Opéra Otello Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY