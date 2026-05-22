Opéra Parsifal Salle François Mitterrand Villeréal

Villeréal

Opéra Parsifal

Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-05 17:55:00

fin : 2027-06-05

Date(s) :

2027-06-05

Dans le cadre de sa programmation culturelle, la mairie de Villeréal vous propose la retransmission sur écran géant et en direct du Met de New York de Parsifal.

L’ultime chef-d’œuvre de Wagner, méditation profonde sur la compassion et la rédemption, dans la mise en scène célébrée de François Girard. Une distribution de superstars wagnériennes le ténor Piotr Beczała, la mezzo-soprano Elīna Garanča, le baryton Peter Mattei et Yannick Nézet-Séguin à la direction musicale. Un opéra aux dimensions hors norme, d’une beauté envoûtante.

Synopsis Au royaume du Graal, le roi Amfortas est affaibli par une blessure mystérieuse infligée par le sorcier Klingsor plongeant toute la communauté des chevaliers dans un profond déclin spirituel. Parsifal, jeune chevalier innocent et pur, se lance dans une quête pour retrouver la lance sacrée, guérir Amfortas et restaurer l’ordre sacré du Graal. .

Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 00 37 operasvillereal@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Opéra Parsifal

L’événement Opéra Parsifal Villeréal a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Coeur de Bastides