Opéra Requiem -Wolfgang Amadeus Mozart ( 1756-1791) Théâtre de l’Archevêché Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Opéra Requiem -Wolfgang Amadeus Mozart ( 1756-1791)

Du 04/07 au 12/07/2026. Théâtre de l’Archevêché 28 place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 32 – 32 – 312 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-04

Sous la direction de Raphaël Pichon, à la tête d’une nouvelle génération de chanteurs, et grâce à l’ensemble musical Pygmalion, cette œuvre célèbre se métamorphose en une expérience d’écoute unique.

Alors que son existence touche à sa fin, une femme plonge dans la nuit de son ultime voyage et retraverse les différentes étapes de sa vie. Telle l’ombre qu’elle projette, la création tout entière se déploie depuis l’origine, à travers l’inexorante litanie de tout ce qui n’est plus. Soudain, une chaîne de danseurs, unis dans une joie fraternelle et festive, se jette dans le combat, débordant de toute l’énergie joyeuse de la vie. Rares sont les œuvres qui ont suscité autant de commentaires que ce Requiem ultime . De sa longue histoire avec la mort, Mozart a forgé un testament d’une portée universelle, donnant voix à l’angoisse humaine et à la terreur du cosmos, mais traçant aussi un chemin vers l’apaisement et la lumière. Pour Romeo Castellucci, la finitude confère à toute chose sa valeur et aux œuvres d’art leur beauté. .

Théâtre de l’Archevêché 28 place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 34 08 02 17

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English :

Under the direction of Rapha%EBl Pichon, %E0 leading a new generation of singers, and thanks to the Pygmalion ensemble, this famous work is transformed into a unique listening experience.

L’événement Opéra Requiem -Wolfgang Amadeus Mozart ( 1756-1791) Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme d’Aix en Provence