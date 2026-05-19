Opéra Samson et Dalila Salle François Mitterrand Villeréal
Opéra Samson et Dalila Salle François Mitterrand Villeréal samedi 5 décembre 2026.
Villeréal
Opéra Samson et Dalila
Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 17:55:00
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
Dans le cadre de sa programmation culturelle, la mairie de Villeréal vous propose la retransmission sur écran géant et en direct du Met de New York de Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns.
Spectacle grandiose pour les yeux et les oreilles, Samson et Dalila déploie un orchestre et des chœurs imposants au service d’une musique envoûtante dont le célèbre air Mon cœur s’ouvre à ta voix . La mise en scène de Darko Tresnjak, sous la direction de Giacomo Sagripanti, met en lumière un duo de choc la mezzo-soprano Aigul Akhmetshina face au ténor Clay Hilley.
Synopsis Dans la Palestine antique, Samson, héros hébreu d’une force légendaire, mène la révolte de son peuple contre les Philistins. La séduisante Dalila, envoyée par le Grand-Prêtre de Dagon, use de tous ses charmes pour découvrir la source de sa puissance. Samson, aveuglé par l’amour, finit par lui révéler son secret. .
Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 00 37 operasvillereal@gmail.com
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English : Opéra Samson et Dalila
L’événement Opéra Samson et Dalila Villeréal a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Coeur de Bastides
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