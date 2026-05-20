Opéra Silent Night Salle François Mitterrand Villeréal
Opéra Silent Night Salle François Mitterrand Villeréal samedi 20 mars 2027.
Villeréal
Opéra Silent Night
Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-20 17:55:00
fin : 2027-03-20
Date(s) :
2027-03-20
Dans le cadre de sa programmation culturelle, la mairie de Villeréal vous propose la retransmission sur écran géant et en direct du Met de New York de Silent Night.
Inspiré de faits réels, Silent Night raconte comment l’humanité peut surgir au cœur même de la barbarie. Lauréat du Prix Pulitzer, c’est l’un des opéras contemporains les plus acclamés de ces dernières décennies. Présenté pour la 1ère fois au Met, cet opéra cinématographique et poignant est chanté en 3 langues (anglais, français et allemand) et réunit une distribution d’exception avec la soprano Elza van den Heever et les ténors Ben Bliss et Rolando Villazón
Synopsis Noël 1914, sur le front de la Première Guerre mondiale. Des soldats ennemis s’affrontent dans les tranchées, mais le soir du 24 décembre, quelque chose d’inattendu se produit… les armes se taisent et les ennemis fraternisent le temps d’une trêve miraculeuse. .
Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 00 37 operasvillereal@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Opéra Silent Night
L’événement Opéra Silent Night Villeréal a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Coeur de Bastides
À voir aussi à Villeréal (Lot-et-Garonne)
- Concert Smooth Jazz Place de la Halle Villeréal 23 mai 2026
- Rassemblement de véhicules de collection et Music’Halle Villeréal 24 mai 2026
- Salon des Vignerons Villeréal 28 mai 2026
- Inauguration du projet Land’Art de la Bellegravière. Villeréal 30 mai 2026
- Opéra Le dernier rêve de Frida et Diego Salle François Mitterrand Villeréal 30 mai 2026