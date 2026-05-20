Opéra Silent Night Salle François Mitterrand Villeréal

Villeréal

Opéra Silent Night

Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-20 17:55:00

fin : 2027-03-20

Date(s) :

2027-03-20

Dans le cadre de sa programmation culturelle, la mairie de Villeréal vous propose la retransmission sur écran géant et en direct du Met de New York de Silent Night.

Inspiré de faits réels, Silent Night raconte comment l’humanité peut surgir au cœur même de la barbarie. Lauréat du Prix Pulitzer, c’est l’un des opéras contemporains les plus acclamés de ces dernières décennies. Présenté pour la 1ère fois au Met, cet opéra cinématographique et poignant est chanté en 3 langues (anglais, français et allemand) et réunit une distribution d’exception avec la soprano Elza van den Heever et les ténors Ben Bliss et Rolando Villazón

Synopsis Noël 1914, sur le front de la Première Guerre mondiale. Des soldats ennemis s’affrontent dans les tranchées, mais le soir du 24 décembre, quelque chose d’inattendu se produit… les armes se taisent et les ennemis fraternisent le temps d’une trêve miraculeuse. .

Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 00 37 operasvillereal@gmail.com

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English : Opéra Silent Night

L’événement Opéra Silent Night Villeréal a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Coeur de Bastides